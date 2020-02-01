5 февраля в Кременчуге не будет света в районе горсада
Вчера, 17:02
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Неудобства связаны с ремонтом и заменой электроопор
5 февраля в связи с проведением сотрудниками «Полтаваоблэнерго» текущих и капитальных ремонтов электрооборудования в Кременчуге, с 6.00 до 18.00 у части жителей города возможны перебои с электричеством.
Без электроснабжения останутся те, кто живет по следующим адресам:
- ул. Зинаиды Тулуб, 2-34;
- ул. Парковая, 4-8;
- ул. Новомежевая, 3-6;
- пер. Фруктовый, 24-32;
- пр. Парковый, 4-8.