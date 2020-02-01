Кременчуцька ліцеїстка виборола призове місце на всеукраїнському конкурсі «Еко-техно 2020»

Сегодня, 15:32 Просмотров: 382

Учениця ліцею №25 Надія Коваленко посіла ІІІ місце у номінації «Біологія (науки про рослини, науки про тварин)»

Учениця 10 класу Кременчуцького ліцею №25 «Гуманітарний колегіум» Надія Коваленко виборола призове місце на всеукраїнському конкурсі «Еко-техно 2020». Про це йдеться на сайті департаменту освіти Кременчука.





Всеукраїнський конкурс для школярів «Еко-техно 2020» проходив у Києві 4-7 лютого. Від Полтавщини у конкурсі «Еко» взяли участь дві кременчужанки – Надія Коваленко та Анастасія Дягилева, яка посіла І місце в номінації «Науки про людину» та представлятиме Україну на конференції у в Рочестері, штат Нью-Йорк.





Надія Коваленко посіла ІІІ місце у номінації «Біологія (науки про рослини, науки про тварин)». Вона представила роботу на тему «Модифікаційна мінливість Часничниці звичайної (Pelabetes fuscus)», над якою вона працювала протягом двох років разом із науковим керівником Никифоровою О.О., старшим викладачем кафедри біотехнологій та біоінженерії Кременчуцького національного університету, й вчителем біології Сорвіною А.О.