Кременчуг, Образование

Кременчуцька школярка представлятиме Україну на конференції в Нью-Йорку

Сегодня, 08:30 Просмотров: 967

  

Дівчина перемогла у всеукраїнському конкурсі «Еко-Інтел»

Учениця Кременчуцького ліцею «Лінгвіст» №10 представлятиме Україну на конференції в Нью-Йорку. Про це повідомляє пресслужба Департаменту освіти Кременчука. 


 

Анастасія Дягилева, учениця 11 класу Кременчуцького ліцею 10 «Лінгвіст», перемогла у всеукраїнському конкурсі «Еко-Інтел». Конкурс відбувся у Києві, де кременчужанка посіла І місце в номінації «Науки про людину» (біомедичні та медичні науки, прикладна медицина, науки про поведінку та соціум). 

Також Анастасія отримала сертифікат за участь у проєкті «Genius Olympiad 2020», як представник від України, в конференції в Рочестері, штат Нью-Йорк, у червні 2020 року.

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Автор: Альона Душенко
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