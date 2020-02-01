7 нагород завоювали кременчуцькі титани

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Протягом двох днів кременчужани у Полтаві взяли участь у змаганнях з армспорту. За інформацією пресслужби СК "Титан" 1 та 2 лютого у Полтавській державній аграрній академії відбулися щорічні змагання з армспорту. До участі у змаганнях долучилось понад 50 спортсменів з усіх куточків області.



Кременчук представляла команда СК Титан, а саме: Євген Гелетей, Ірина Загорулько, Артур Облог, Костянтин Киценко, Сергій Шаповал, Давид Бороденков, які тренуються під керівництвом Майстра спорту України срібного призера Zloty Tur 2018 Сергія Калініченка.



У підсумку змагального дня команда СК Титан здобула 7 нагород. Бронзу здобули Бороденко Давид і Облог Артур. Срібні нагороди у Шаповала Сергія та Загорулько Ірини. Золото першості вибороли Киценко Костянтина, Руденко Юрій та Калініченко Сергій.



Всі представники нашої команди, увійшли до складу збірної Полтавської області для участі у чемпіонаті України з армспорту, який відбудеться 13-16 березня у Львові.