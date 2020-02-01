БлогЪ: щороку 1000 дітлахам встановлюють діагноз рак

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При виникненні 2 або більше з наступних ознак у своєї дитини, варто звернутись до педіатра або сімейного лікаря, з яким укладена декларація, для огляду та обстеження вашого малюка

Усі ми постійно хвилюємось про здоров’я своїх дітей: взимку, щоб малюк не захворів на грип, влітку – на кишкові інфекції. Проте зараз, на щастя, є вакцинація, що допомагає нам уникнути цих захворювань взагалі, або хоча б їх ускладнень. Та ми маємо пам’ятати, що існує інша проблема, від якої, на жаль, немає вакцини або специфічних заходів профілактики – це дитячий рак. Дана тема вкрай важлива та актуальна, оскільки неможливо переоцінити вчасне виявлення перших «тривожних дзвіночків» цього важкого захворювання.



Щорічно, 15 лютого світ відзначає Міжнародний день онкохворої дитини (International Childhood Cancer Day). Засновником цієї дати стала Всесвітня конфедерація батьків дітей, хворих на рак у 2001 році. В цей день проводяться різноманітні заходи, направлені на розповсюдження інформації щодо цієї страшної теми. Головною метою проведення таких днів - підвищення обізнаності батьків та лікарів про перші прояви онкологічних захворювань у дітей та що слід робити, якщо стан дитини викликає занепокоєння.



Дитяча онкологія, на жаль, залишається однією з гострих тем сучасності. За даними ВОЗ, щорічно у майже 190 000 дітей до 19 років, діагностують рак. В Україні цей страшний діагноз встановлюють, щонайменше, 1000 дітям кожного року. Батьки повинні знати, що дитячий рак – не вирок. Сучасна медицина в багатьох випадках здатна протистояти цьому страшному захворюванню. Варто лише своєчасно діагностувати його, та негайно почати лікування.



Рак – це загальна назва групи захворювань, що об’єднує у собі більше сотні онкологічних хвороб. Рак може уражати майже усі органи та тканини людського організму. Та серед найбільш поширених онкологічних захворювань в українських діточок можна відмітити наступні: пухлини центральної нервової системи (головного мозку) близько 40%; злоякісні захворювання кровотворної системи (лейкози та лімфоми) близько 20-25%; солідні злоякісні новоутворення (пухлини кісток, м'яких тканин, нирок, печінки, периферичної нервової системи) близько 35-40%.





Доречним тепер буде питання: «На що я маю звернути увагу у стані моєї дитини, та що має викликати занепокоєння?». При виникненні 2 або більше з наступних ознак у своєї дитини, варто звернутись до педіатра або сімейного лікаря, з яким укладена декларація, для огляду та обстеження вашого малюка:

зниження апетиту, зниження маси тіла, підвищена втомлюваність та кволість дитини;

апатія, немотивовані зміни настрою, підвищена агресивність, відмова від раніше улюблених справ, зміна поведінки малюка;

біль будь-якої локалізації: у голові, грудній клітині, кістках, суглобах, животі;

поява збільшених лімфатичних вузлів, або будь-яких інших ущільнень («шишок») на тілі дитини ; асиметрії руки, ноги, обличчя або інших частин тіла

лихоманка без ознак інфекційної патології;

поява висипу;

схильність до кровотеч, немотивована поява «синців»;

блідість шкірних покривів, анемія;

неврологічні ознаки: зміни та погіршення ходи, рівноваги чи мовлення, затримка психофізичного розвитку.



Проте, варто пам’ятати, що ці ознаки не є специфічними тільки для онкопатології, а можуть бути симптомами багатьох інших педіатричних захворювань! Батькам необхідно бути уважними й пильними до своєї дитини, реагувати на будь-які зміни в стані здоров’я, проходити своєчасні обстеження, й звертатися до педіатра або сімейного лікаря, це допоможе уникнути небажаного розвитку захворювання, шляхом своєчасного діагностування.



Але на жаль, діточки які хворіють на рак є, і є вони, в усьому світі. Вони, непомітні нам, існуючим у метушні звичної нам буденності, живуть за стінами лікарень, відірвані від дому, гойдалок, м’ячів та біготні, адже лікування онкології займає тривалий час. Світом цих діточок стають стіни лікарень. Реальність для них тепер нескінченна низка болі, обстежень та лякаючих процедур.



Кожен з нас здатен зробити їх життя трішечки кращим, та допомогти зробити ще один крок на шляху до одужання. Тож відповімо на запитання: «Що ж я можу зробити для таких діточок?». Долучатися до донорства, адже часто саме наявність донорської крові стає вирішальним фактором у боротьбі за життя онкохворої дитини; брати участь в проведенні творчих заходів, що проводяться місцевими волонтерами для таких дітей; підтримати дитину та її сім’ю матеріально через офіційні благодійні фонди, або безпосередньо зв’язавшись з батьками в інтернеті.



Пам’ятаймо, що це не день відчаю чи скорботи, це радше свято перемоги дітей над смертельною хворобою. Це день для батьків, лікарів, родичів хворих – та усіх, хто небайдужий до чужого горя.



Будьте пильними та уважними! Бережіть своїх діточок! Будемо щедрими на допомогу, увагу, підтримку тих, хто потребує наших зусиль! Бажаю всім міцного здоров’я!