Зеленський призначив стипендію спортсмену з Кременчука Андрію Голівцю

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Указ про призначення державних стипендій чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор Президент підписав 10 лютого

Президент України підписав указ про призначення державних стипендій спортсменам, серед яких кременчужанин Андрій Голівець.





10 лютого Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ «Про призначення державних стипендій чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор». Згідно з указом, Андрію Голівцю призначили стипендію в розмірі чотирьох прожиткових мінімумів.





Андрій Голівець – кременчужанин, інвалід по зору. У 2013 виборов титул чемпіона світу зі штовхання ядра. Спортсмен переміг на чемпіонаті світу в Ліоні (липень 2013). У 2012 він також привіз «золото» з Паралімпійських ігор, які проходили у Лондоні.