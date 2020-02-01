Сім років тюрми присудили кременчужанину, який до смерті побив дружину

Сегодня, 16:31 Просмотров: 673 Комментариев: 1

У результаті сварки чоловік побив дружину, яка невдовзі померла. Після побиття пішов з дому. Ходив вулицею та розповідав, що вбив жінку

4 лютого 2020 року Автозаводський районний суд Кременчука виніс вирок чоловіку, якого підозрювали у порушенні ч.2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.





Мова йде про інцидент, що стався в ніч на 21 липня у Кременчуці. У результаті сварки чоловік побив дружину, яка невдовзі померла. Після побиття чоловік пішов з дому. Ходив вулицею та розповідав, що вбив жінку. Один із перехожих викликав поліцію, яка затримала кременчужанина.





В обвинувальному акті йдеться, що засуджений в ніч на 21 липня 2019 року перебував у своєму помешканні разом з дружиною, де вживали спиртні напої. Під час цього між подружжям виник конфлікт. Нетверезий чоловік бив жінку ногами та кулаками по голові та тілу, внаслідок отриманих травм остання невдовзі померла на місці.





Згідно з висновком судово-медичної експертизи, потерпіла отримала закриту тупу травму голови з крововиливами. Ця травма призвела до смерті.





Свідчення обвинуваченого

В судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю. Пояснив, що в липні 2018 року він з дружиною та меншою донькою повернулися з Москви жити до Кременчука, де придбали квартиру. Він намагався зайнятися кавовим бізнесом, але не виходило, шукав роботу і з цим також було важко. Тож почав зловживати алкоголем.





У липні 2019 року він звернувся за допомогою в лікуванні від алкоголізму. Коли він перебував на лікуванні, йому зателефонувала дружина та повідомила, що необхідно сплатити за комунальні послуги. Він вийшов з лікарні, оплатив комунальні послуги та прийшов додому. Вдома знаходилась його дружина та її батьки, вони вживали алкогольні напої. Він до них приєднався.





Пам'ятає, як після чергового вживання алкоголю вони з дружиною сварилися, він бив її, а та викликала поліцію. Також, не може точно згадати дату, вони разом з батьками потерпілої випивали та після того, як батьки дружини пішли додому, в них з дружиною виникла сварка. Під час конфлікту він ударив її декілька разів ременем, потім ще 6 разів ударив долонею та 4 рази кулаком по обличчю. Щодо нанесення ударів ногами заперечує, проте цього він точно не пам'ятає.





Потім він ліг спати, бачив як дружина знаходилась на кухні, пересувалася, щось робила. Коли прокинувся, біля 3.00, виявив дружину в кімнаті, вона була напівоголеною, він її поштурхав, відчув, що тіло холодне і зрозумів, що вона померла. Випив ще горілки, та пішов на вулицю, зустрів перехожого, якого попрохав викликати поліцію, тому що у нього не виходило, але перехожий втік. Потім просто йшов, не пам'ятає куди та кому повідомив, що його дружина мертва, і хто викликав поліцію. Після цього його затримали працівники поліції.





Свідчення старшої доньки подружжя

Дівчина розповіла, що у батьків конфлікти виникали досить часто. З батьками вона не проживала. Про смерть матері дізналася від бабусі. Свідком самих подій, що сталися вона не була.





За словами доньки, матір зловживала спиртними напоями, через це у неї з батьком виникали конфлікти, вона його провокувала, були бійки. Претензій до батька ні матеріального, ні морального характеру не мала, просила суворо не карати, оскільки в нього залишилась ще менша донька, яка потребує батьківського виховання.





Свідчення брата загиблої

Свідком самої події чоловік не був. Розповів, що його сестра та обвинувачений зловживали спиртними напоями. Через це у них часто виникали конфлікти, сварки, бійки. Неодноразово бачив сестру побитою. Жінка не хотіла розлучатися через фінансову залежність від чоловіка. Вважає, що дана трагедія сталася, через зловживання алкоголем, як його сестрою, так і обвинуваченим.





Свідчення матері обвинуваченого

Матір розповіла, що її син та його дружина зловживали спиртними напоями. Через це у них виникали конфлікти та бійки. Тілесних ушкоджень на невістці не бачила.





Жінка неодноразово лікувала сина від алкоголізму. За декілька днів до події її сину зателефонувала дружина та повідомила, що необхідно сплатити комунальні послуги. Через це він залишив лікування та повернувся додому. Вона приїхала з ним та побачила, що жінка п'яна, зателефонувала її батькам і поїхала. Ввечері матері телефонував син, він був п'яний. А вранці вже їй зателефонував слідчий та повідомив, що сина затримали, а жінка мертва.





Свідчення лікаря наркодиспансеру

Лікар Кременчуцького обласного наркологічного диспансеру розповів, що 10 липня 2019 року до їх закладу звернувся обвинувачений за власним бажанням для лікування у супроводі рідних. Лікувався 5 днів, 15 липня за власним бажанням виписався.





Щодо оцінки особистості обвинуваченого: чоловік вважав, якщо він буде приймати алкоголь, то буде відчувати психологічний комфорт, і йому стане краще. Лікування було проведено медикаментозне. Станом на 15 липня стан хворого був відносно задовільний, психічного розладу не було. Для невідкладного медичного втручання показань не було. Взагалі термін лікування за протоколом становить 20-30 діб. Примусово лікувати неможливо, все залежить від бажання хворого.





Свідок, яка бачила обвинуваченого у сквері ім. Бабаєва

Жінка пояснила, що 21 липня після 3.00 вона перебувала з подругами у сквері ім. Бабаєва, відпочивала після нічної зміни на лавці. Спочатку почули чоловічий крик, потім побачили самого обвинуваченого. Він кричав, щоб викликали поліцію, казав, що вбив свою дружину і повідомляв адресу, де це все сталося. Також в сквері були інші хлопці, які і викликали поліцію. Працівники поліції його затримали. Після її викликали на впізнання. Свідок бачила у нього того вечора на лобі подряпину і від нього було чути запах алкоголю.





За словами експерта, який досліджував труп, потерпіла могла здійснювати активні дії з часу отримання тілесних ушкоджень до втрати свідомості. Субдуральна гематома після нанесення ударів продовжувала наростати, що призвело до набряку головного мозку.





Враховуючи розвиток трупних явищ, смерть настала 20 липня в проміжок часу з 14.00 по 22.12.





Також з матеріалів справи стало відомо, що до загибелі жінка тричі, 7, 8 та 17 липня, зверталася до правоохоронців через конфлікт з чоловіком. Але заяв до поліції не писала.





Вирок суду

Чоловіка визнали винним та призначили покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. Строк відбування покарання мають рахувати з моменту фактичного затримання, тобто з 21 липня 2019 року.





Також з обвинуваченого мають стягнути на користь держави витрати на залучення експерта в сумі 1256,08 грн.





Вирок може бути оскаржений до Полтавського апеляційного суду через Автозаводський районний суд Кременчука протягом 30 днів з дня його проголошення.