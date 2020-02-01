Будь в тренді: завтра кременчужанам розкажуть про тренди наукової фантастики

Сегодня, 17:02 Просмотров: 204

Що: лекція Володимира Кузнєцова «Технологічна сингулярність та квантовий містицизм. Тренди НФ ХХІ століття», присвячена новій хвилі твердої наукової фантастики, яку вже називають Ренесансом жанру

Де: у відділі абонементу Центральної міської бібліотеки (вул. Соборна, 11)

Коли: 12 лютого о 18.00





Вхід вільний.



Володимир Кузнєцов – письменник, літературознавець та геймдизайнер зі сходу України. Його новий роман «Зако?от: Невимовні культи», що вийшов у Видавництві Жупанського в січні цього року, створений на перетині наукової фантастики, космічної опери та лавкрафтіанських жахів. Це – книга-головоломка, пазл, який кожен читач може складати як йому заманеться – і від того отримувати власний досвід та інсайт.