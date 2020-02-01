Кременчуг, Афиша

Будь в тренді: завтра кременчужанам розкажуть про тренди наукової фантастики

Сегодня, 17:02 Просмотров: 204

 

Лекцію проведе письменник, літературознавець та геймдизайнер зі сходу України Володимир Кузнєцов

Що: лекція Володимира Кузнєцова «Технологічна сингулярність та квантовий містицизм. Тренди НФ ХХІ століття», присвячена новій хвилі твердої наукової фантастики, яку вже називають Ренесансом жанру

Де: у відділі абонементу Центральної міської бібліотеки (вул. Соборна, 11)

Коли: 12 лютого о 18.00


Вхід вільний.


Володимир Кузнєцов – письменник, літературознавець та геймдизайнер зі сходу України. Його новий роман «Зако?от: Невимовні культи», що вийшов у Видавництві Жупанського в січні цього року, створений на перетині наукової фантастики, космічної опери та лавкрафтіанських жахів. Це – книга-головоломка, пазл, який кожен читач може складати як йому заманеться – і від того отримувати власний досвід та інсайт.

  • Що таке посткіберпанк для цивілізації, яка вже давно переросла передбачення Гібсона та інших засновників жанру?
  • Як вплинула на жанр Японія – і як нині впливає Китай?
  • Футурологія постіндустріального та постмодерністського суспільства – яка вона: депресивна чи самоіронічна?
  • Які питання актуальні для сучасних фантастів – зокрема українських?
  • Про все це й піде мова на зустрічі.
1
Автор: Руслана Горгола
Теги: презентация библиотека лекция
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх