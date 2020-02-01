«Кремінь» зіграв з «Олімпією» та завершив перший збір

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Фото: Артем Коваленко

Сьогодні, 11 лютого, на стадіоні «Кремінь-Арена» футболісти «Кременя» провели другий контрольний матч. Підопічні Сергія Свистуна приймали «Олімпію» з Савинців. На жаль, гол у власні ворота приніс поразку кременчужанам у цьому матчі.





У «Кременя» в першому таймі зіграв голкіпер Влад Закорський, а у другому таймі на заміну вийшов нападник Іван Куць. Андрій Олійник та Євген Мурашов залишилися в запасі. Всі інші - гравці на перегляді, адже кожна контрольна гра - шанс переглянути гравців та укомплектувати команду. Зараз для головного тренера Сергія Свистуна непосильна задача - згуртувати команду з нуля.





Срібний призер меморіалу Макарова «Олімпія» Савинці також не міг залучити кількох гравців через хворобу. На поле вийшли: Макаренко, Радченко, Тарганчук, Малик, Богомаз, Момот, Ковтун, Гулович, Гриценко, Радченко, Ситник. На заміну у другому таймі вийшли Левцун, Шеремет та Носенко.





«Олімпія» почувала себе господарями поля й вже на початку матчу мали можливість відкрити рахунок. Савинці пробили у ближній кут, проте Влад Закорський врятував команду. За кілька хвилин «Кремінь» відповів ударом у дальню дев'ятку. На 36 хвилині один з гравців «Кременя» зрізав м'яч у власні ворота. Ще одна помилка наших гравців могла зіграти проти нас: вибиваючи м'яч після атаки суперника господарі поля потрапили у поперечину.





У другому таймі команди обмінялися моментами, але рахунок на табло так і залишився - 0:1.





«Кремінь» завершив перший збір. За словами головного тренера Сергія Свистуна команда збереться 14 лютого, команда планує зіграти кілька контрольних матчів. У планах 19 лютого гра з Кривим Рогом вдома, а 21 лютого приймаємо Полтаву. Другий збір триватиме до 24 лютого.