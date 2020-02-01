Кременчуг

Где завтра в Кременчуге не будет электричества

Сегодня, 18:01 Просмотров: 355 Комментариев: 1

 

Неудобства жителей будут связаны с ремонтом и заменой электроопор

12 февраля в связи с проведением сотрудниками «Полтаваоблэнерго» текущих и капитальных ремонтов электрооборудования в Кременчуге, с 6.00 до 18.00 у части жителей города возможны перебои с электричеством.


Без электроснабжения останутся те, кто живет по следующим адресам:

  • ул. доктора О.Богаевського, 26-58
  • ул. Сущинского, 2-32;
  • ул. Левуна, 4-28;
  • ул. Гранитная, 4-16;
  • ул. Бетонная, 2-38;
  • пер. Солдатский, 1-33;
  • пер. Красный, 3-26.
  • ул. Соломии Крушельницкой, 1-63;
  • ул. Одесская, 6-31;
  • ул. Печерского, 2-60;
  • ул. Приходько, 132-142;
  • пер. Пшеничный, 2-13;
  • пер. Кремневый, 4-16;
  • пер. Лубенский, 1-59;
  • пер. Заводской, 4-10.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: отключение света график Полтаваоблэнерго

Комментарии: 1

1 671
Илюха:
Сегодня, 18:36

Шо, два дня подряд «Чередники»??? flushed


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