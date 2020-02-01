Где завтра в Кременчуге не будет электричества
Сегодня, 18:01
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Неудобства жителей будут связаны с ремонтом и заменой электроопор
12 февраля в связи с проведением сотрудниками «Полтаваоблэнерго» текущих и капитальных ремонтов электрооборудования в Кременчуге, с 6.00 до 18.00 у части жителей города возможны перебои с электричеством.
Без электроснабжения останутся те, кто живет по следующим адресам:
- ул. доктора О.Богаевського, 26-58
- ул. Сущинского, 2-32;
- ул. Левуна, 4-28;
- ул. Гранитная, 4-16;
- ул. Бетонная, 2-38;
- пер. Солдатский, 1-33;
- пер. Красный, 3-26.
- ул. Соломии Крушельницкой, 1-63;
- ул. Одесская, 6-31;
- ул. Печерского, 2-60;
- ул. Приходько, 132-142;
- пер. Пшеничный, 2-13;
- пер. Кремневый, 4-16;
- пер. Лубенский, 1-59;
- пер. Заводской, 4-10.