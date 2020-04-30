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Кременчук, Споживач, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці для нужденних куплять 600 проднаборів за рахунок зарплат чиновників

Сегодня, 14:04 Просмотров: 776 Комментариев: 7

Вартість одного пайка — 200 гривень

30 квітня виконком Кременчуцької міськради ухвалив рішення про виділення 120,9 тисяч гривень на продуктові набори для громадян, які звертаються по допомогу під час карантину. Гроші перерозподілили від економії по заробітній платі у виконкомі та спрямували департаменту соцзахисту населення, який закупить набори та доставить громадянам.


- Є певна економія, тому що не всі працюють постійно і не всі з повним робочим днем, - прокоментував міський голова Віталій Малецький.



Як пояснила під час засідання бюджетної депутатської комісії Марина Доценко, керівник департаменту соцзахисту населення, виділеної суми вистачить на 600 продуктових наборів вартістю 200 грн кожен. Їх отримають люди пенсійного віку, інваліди та ті, хто залишився безробітним під час карантину. Набори розподілять за зверненнями громадян. Наразі, за інформацією Марини Доценко, до управління соцзахисту Автозаводського району звернулося по таку допомогу близько 90 громадян: до УСЗН Крюківського району — близько 130 громадян, ще 60 звернень отримали терцентри. Також щодня на службу допомоги мера 1563 надходить 40-45 звернень.


За підрахунками департаменту соцзахисту, виділено суми вистачить на проднабори до кінця карантину. Раніше частина кременчужан вже отримала продуктові пайки за рахунок благодійників.


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Автор: Татьяна Донченко
Теги: продукти соцзахист чиновники економія

Комментарии: 7

531
Fox:
Сегодня, 14:51

600 проднаборов в расчете на население города 220 тыс.человек? Это всего лишь обеспечат 0,27% населенияpersevere. И в то же время мэрия рапортует, как круто и по-богатому озеленяет город, и какие суммы вложены на растения. ПОЗОР!    


7 3
66
gansit:
Сегодня, 15:02

Это из денег тех чиновников,которые жаловались на маленькую зарплату,но за время карантина разбогатели за счет маркет опта?smile


6 3
89
marinochka__30:
Сегодня, 15:32

а что, чиновникам ничего не стоит устроить такое для пенсионеров


4 5
33
Piton78:
Сегодня, 15:38

Оце розпіарять дійство кожному скажуть що це персонально від мера він у нас любить примазатися до всього. Навіть до прод пакетів від АТБ і там пристроївся! А чому бі не купити вишеньки не по 17000 а по 5000 а на заощаджені кошти купити не 600 наборів а 1600 що в нас більше немає людей які потребують?


7 1
132
Grinenko:
Сегодня, 15:39

С наступлением короновируса у многих в жизни произошли изменения.Но самое главное что я заметил, состоит в том что люди стали намного человечней друг к дугу относиться. Сейчас выстраивается совершенно новая система ценностей. Буду надеятся что со временем позитивных изменений будет только больше и больше. 


3 7
531
Fox:
Сегодня, 16:04

Цитата: Grinenko

С наступлением короновируса у многих в жизни произошли изменения.Но самое главное что я заметил, состоит в том что люди стали намного человечней друг к дугу относиться. Сейчас выстраивается совершенно новая система ценностей. Буду надеятся что со временем позитивных изменений будет только больше и больше. 

Это в исполкоме Вы заметили такие новые ценности, господин Гриненко?



Цитата: marinochka__30

а что, чиновникам ничего не стоит устроить такое для пенсионеров

Не в бровь, а в глаз. Так почему мало устраивают такого? А в основном, пилят внаглую между собой средства бюджета.


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152
sergey.kovalenko:
Сегодня, 16:27

Ну и хорошо, я думаю, они не обеднеют, а людям помогут!


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