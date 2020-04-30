У Кременчуці для нужденних куплять 600 проднаборів за рахунок зарплат чиновників

Сегодня, 14:04 Просмотров: 776 Комментариев: 7

30 квітня виконком Кременчуцької міськради ухвалив рішення про виділення 120,9 тисяч гривень на продуктові набори для громадян, які звертаються по допомогу під час карантину. Гроші перерозподілили від економії по заробітній платі у виконкомі та спрямували департаменту соцзахисту населення, який закупить набори та доставить громадянам.





- Є певна економія, тому що не всі працюють постійно і не всі з повним робочим днем, - прокоментував міський голова Віталій Малецький.







Як пояснила під час засідання бюджетної депутатської комісії Марина Доценко, керівник департаменту соцзахисту населення, виділеної суми вистачить на 600 продуктових наборів вартістю 200 грн кожен. Їх отримають люди пенсійного віку, інваліди та ті, хто залишився безробітним під час карантину. Набори розподілять за зверненнями громадян. Наразі, за інформацією Марини Доценко, до управління соцзахисту Автозаводського району звернулося по таку допомогу близько 90 громадян: до УСЗН Крюківського району — близько 130 громадян, ще 60 звернень отримали терцентри. Також щодня на службу допомоги мера 1563 надходить 40-45 звернень.



За підрахунками департаменту соцзахисту, виділено суми вистачить на проднабори до кінця карантину. Раніше частина кременчужан вже отримала продуктові пайки за рахунок благодійників.



