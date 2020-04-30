У Кременчуці підтвердили чотири нові випадки COVID-19: одна дитина

Сегодня, 14:18 Просмотров: 2 690 Комментариев: 3

Кременчук о 13.30 отримав результати 9 ПЛР-досліджень, із них 4 позитивні на коронавірус, це понад 40%, підкреслив міський голова Віталій Малецький. Посадовці поінформували про нові випадки хвороби після засідання виконкому.







За інформацією віцемера Ольги Усанової, діагноз підтвердився в дитини з пневмонією, яка лікується у дитячій лікарні. Також діагноз підтвердився в жінки, яка перебуває з пневмонією у інфекційному відділенні лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька». Ще одна пацієнтка з пневмонією, у якої встановили COVID-19, лікується вдома амбулаторно.



Також захворіла на коронавірус контактна особа - молода дівчина, донька пацієнта, який вже лікується у інфекційному відділенні.