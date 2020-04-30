Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 30.04.2020 11:00
Підтверджені:
Україна10406
Кременчук70
Хворі:
Україна8907
Кременчук60
Вилікувалось:
Україна1238
Кременчук9
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Україна261
Кременчук1
Кременчук

У Кременчуці підтвердили чотири нові випадки COVID-19: одна дитина

Сегодня, 14:18 Просмотров: 2 690 Комментариев: 3

 

Діагноз підтвердився у трьох дорослих і дитини

Кременчук о 13.30 отримав результати 9 ПЛР-досліджень, із них 4 позитивні на коронавірус, це понад 40%, підкреслив міський голова Віталій Малецький. Посадовці поінформували про нові випадки хвороби після засідання виконкому.


Чотири нові випадки Covid-19 зафіксували у Кременчуці


За інформацією віцемера Ольги Усанової, діагноз підтвердився в дитини з пневмонією, яка лікується у дитячій лікарні. Також діагноз підтвердився в жінки, яка перебуває з пневмонією у інфекційному відділенні лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька». Ще одна пацієнтка з пневмонією, у якої встановили COVID-19, лікується вдома амбулаторно.


Також захворіла на коронавірус контактна особа - молода дівчина, донька пацієнта, який вже лікується у інфекційному відділенні.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: коронавірус діагноз хворі

Комментарии: 3

66
gansit:
Сегодня, 15:00

А что уже карантинные зоны не рисуем?Ах да наверное деньги закончились.


4 2
1 011
route 66:
Сегодня, 15:05

Цитата: gansit

А что уже карантинные зоны не рисуем?Ах да наверное деньги закончились.

Уже весь город карантинный. Можешь обвести себе кругом


8 2
771
bodyny:
Сегодня, 15:58

Цитата: gansit

А что уже карантинные зоны не рисуем?Ах да наверное деньги закончились.

Фиолетовая краска закончилась новую не успевают делать в Китае


1 5

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