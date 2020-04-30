Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 30.04.2020 11:00
Підтверджені:
Україна10406
Кременчук70
Хворі:
Україна8907
Кременчук60
Вилікувалось:
Україна1238
Кременчук9
Померло:
Україна261
Кременчук1
Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

В инфекционном отделении больницы «Кременчугской» умер пациент – у него подозревают Covid 19

Сегодня, 14:27 Просмотров: 4 394

 

Умерший мужчина – житель Глобинского района

В инфекционном отделении больницы «Кременчугской» умер пациент. У него подозревают коронавирусную инфекцию. Об этом сегодня сообщил на заседании исполкома мэр Кременчуга Виталий Малецкий.


Умерший мужчина – житель Глобинского района. Вчера, 29 апреля, его доставили в инфекционное отделение больницы «Кременчугской» в тяжелом состоянии – с высокой (более 38 градусов) температурой и с низким уровнем сатурации (насыщенности крови кислородом).


У пациента взяли пробы на коронавирус, они направлены в Полтавскую ПЦР лабораторию. Ответ ещё не пришел (по состоянию на 30.04.2020). Поэтому окончательный диагноз не установлен, пока остается в силе подозрение на Covid 19.


Ранее в Кременчуге была зафиксирована одна смерть от Covid 19 – умер 84-летний житель Раковки.

5
Автор: Лариса Артеменко
Теги: коронавирус карантин пневмония высокая температура больница "Кременчугская" Кременчуг Covid 19 смерть в больнице

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх