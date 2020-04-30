В инфекционном отделении больницы «Кременчугской» умер пациент – у него подозревают Covid 19

Сегодня, 14:27 Просмотров: 4 394

В инфекционном отделении больницы «Кременчугской» умер пациент. У него подозревают коронавирусную инфекцию. Об этом сегодня сообщил на заседании исполкома мэр Кременчуга Виталий Малецкий.



Умерший мужчина – житель Глобинского района. Вчера, 29 апреля, его доставили в инфекционное отделение больницы «Кременчугской» в тяжелом состоянии – с высокой (более 38 градусов) температурой и с низким уровнем сатурации (насыщенности крови кислородом).



У пациента взяли пробы на коронавирус, они направлены в Полтавскую ПЦР лабораторию. Ответ ещё не пришел (по состоянию на 30.04.2020). Поэтому окончательный диагноз не установлен, пока остается в силе подозрение на Covid 19.



Ранее в Кременчуге была зафиксирована одна смерть от Covid 19 – умер 84-летний житель Раковки.