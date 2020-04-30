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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Під пильним оком військових з'явиться третій КПП, цього разу на території дитячої лікарні

Сегодня, 12:31 Просмотров: 666

 

У Дитячій лікарні підтверджений другий випадок захворювання на коронавірус

На території Кременчуцької міської дитячої лікарні встановлять контрольно-пропускний пункт, де працюватимуть нацгвардійці. Рішення про встановлення КПП на в'їзді до закладу розглянули на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.


- У нас другий підтверджений випадок дитини, яка перебуває у дитячій лікарні, - зауважив мер.


Територія лікарні є прохідною для сторонніх осіб, тому щоб убезпечити людей, територію лікарні охоронятимуть. Тепер нацгвардійці оселяться в стаціонарному будинку, який знаходиться на території лікарні.


Оскільки нацгвардійці готуються до ротації й кількість обмежена - знімається пост з лікарні відновного лікування й передислокується до дитячої лікарні.

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Автор: Альона Душенко
Теги: карантин коронавірус КПП нацгвардія детская больница

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