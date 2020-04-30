Під пильним оком військових з'явиться третій КПП, цього разу на території дитячої лікарні

На території Кременчуцької міської дитячої лікарні встановлять контрольно-пропускний пункт, де працюватимуть нацгвардійці. Рішення про встановлення КПП на в'їзді до закладу розглянули на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.
Територія лікарні є прохідною для сторонніх осіб, тому щоб убезпечити людей, територію лікарні охоронятимуть. Тепер нацгвардійці оселяться в стаціонарному будинку, який знаходиться на території лікарні.
Оскільки нацгвардійці готуються до ротації й кількість обмежена - знімається пост з лікарні відновного лікування й передислокується до дитячої лікарні.