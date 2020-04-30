Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 30.04.2020 11:00
Підтверджені:
Україна10406
Кременчук70
Хворі:
Україна8907
Кременчук60
Вилікувалось:
Україна1238
Кременчук9
Померло:
Україна261
Кременчук1
Кременчук, Культура, ТЪ представляет

Работающие кременчужане в День Труда получат дополнительный выходной

Сегодня, 13:03 Просмотров: 235 Комментариев: 1

 

Будем отдыхать 3 дня подряд

Благодаря Дню Труда у кременчужан, как и у остальных украинцев, будет затяжной трёхдневный викенд. Это связано с тем, что 1 Мая выпадает на пятницу, поэтому она будет выходной. Так что выходные на этот раз продлятся с пятницы, 1 мая, по воскресенье, 3 мая, включительно. 


В 2020 году кременчужан ждут 11 дополнительных выходных


Отметим, что такой график выходных рассчитан на работников с 5-дневной рабочей неделей. А распоряжение о переносе рабочих дней всегда носит рекомендательный характер. Согласно Кодексу законов о труде Украины (КЗоТ), окончательное решение о переносе выходных и рабочих дней на предприятии принимает собственник или руководитель путем издания приказа или другого распорядительного документа.


Следующие затяжные выходные ожидают нас уже через неделю. 9 Мая в 2020 году приходится на понедельник, так что следующий викенд тоже будет длиться три дня. 

1
Автор: Руслана Горгола
Теги: 1 мая выходные

Комментарии: 1

3 447
Дмитрий:
Сегодня, 13:08

 

Будем отдыхать 3 дня подряд
через неделю. 9 Мая в 2020 году приходится на понедельник, так что следующий викенд тоже будет длиться три дня. 

хоть мер отдохнёт


0 1

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх