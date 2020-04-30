Работающие кременчужане в День Труда получат дополнительный выходной

Сегодня, 13:03 Просмотров: 235 Комментариев: 1

Благодаря Дню Труда у кременчужан, как и у остальных украинцев, будет затяжной трёхдневный викенд. Это связано с тем, что 1 Мая выпадает на пятницу, поэтому она будет выходной. Так что выходные на этот раз продлятся с пятницы, 1 мая, по воскресенье, 3 мая, включительно.









Отметим, что такой график выходных рассчитан на работников с 5-дневной рабочей неделей. А распоряжение о переносе рабочих дней всегда носит рекомендательный характер. Согласно Кодексу законов о труде Украины (КЗоТ), окончательное решение о переносе выходных и рабочих дней на предприятии принимает собственник или руководитель путем издания приказа или другого распорядительного документа.





Следующие затяжные выходные ожидают нас уже через неделю. 9 Мая в 2020 году приходится на понедельник, так что следующий викенд тоже будет длиться три дня.