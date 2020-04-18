В 2020 году кременчужан ждут 11 дополнительных выходных

В этом году у кременчужан, как и у остальных украинцев, будет 11 дополнительных выходных дней:
1 января – Новый год (среда),
7 января – православное Рождество Христово (вторник),
8 марта – Международный женский день (воскресенье),
19 апреля – Пасха (воскресенье),
1 мая – Международный день труда (пятница),
9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне (суббота),
7 июня – День Святой Троицы (воскресенье),
28 июня – День Конституции Украины (воскресенье),
24 августа – День независимости Украины (понедельник),
14 октября – День защитника Украины (среда)
25 декабря – Рождество Христово по григорианскому календарю (пятница).
Правительство рекомендует работодателям предоставлять выходной своим сотрудникам в понедельник, если праздничные дни придутся на субботу или воскресенье.
Таким образом, выходными днями также будут понедельники 9 марта, 20 апреля, 11 мая, 8 июня, 29 июня.
Так, у украинцев на протяжении 2020 года будет несколько выходных по три-четыре дня подряд:
Некоторые рабочие дни будут перенесены на выходные. Например, с понедельника 6 января на субботу 11 января.
Отметим, что такой график выходных рассчитан на работников с 5-дневной рабочей неделей. А распоряжение о переносе рабочих дней всегда носит рекомендательный характер. Согласно Кодексу законов о труде Украины (КЗоТ), окончательное решение о переносе выходных и рабочих дней на предприятии принимает собственник или руководитель путем издания приказа или другого распорядительного документа.