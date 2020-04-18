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В 2020 году кременчужан ждут 11 дополнительных выходных

Сегодня, 17:02 Просмотров: 826

 

Нас ждет несколько выходных по три-четыре дня подряд

В этом году у кременчужан, как и у остальных украинцев, будет 11 дополнительных выходных дней:

  • 1 января – Новый год (среда),

  • 7 января – православное Рождество Христово (вторник),

  • 8 марта – Международный женский день (воскресенье),

  • 19 апреля – Пасха (воскресенье),

  • 1 мая – Международный день труда (пятница),

  • 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне (суббота),

  • 7 июня – День Святой Троицы (воскресенье),

  • 28 июня – День Конституции Украины (воскресенье),

  • 24 августа – День независимости Украины (понедельник),

  • 14 октября – День защитника Украины (среда)

  • 25 декабря – Рождество Христово по григорианскому календарю (пятница).

Правительство рекомендует работодателям предоставлять выходной своим сотрудникам в понедельник, если праздничные дни придутся на субботу или воскресенье. 


Таким образом, выходными днями также будут понедельники 9 марта, 20 апреля, 11 мая, 8 июня, 29 июня.


Так, у украинцев на протяжении 2020 года будет несколько выходных по три-четыре дня подряд:

  • 4-7 января,
  • 7-9 марта,
  • 18-20 апреля,
  • 1-3 мая,
  • 9-11 мая,
  • 6-8 июня,
  • 27-29 июня,
  • 22-24 августа,
  • 25-27 декабря.

Некоторые рабочие дни будут перенесены на выходные. Например, с понедельника 6 января на субботу 11 января.


Отметим, что такой график выходных рассчитан на работников с 5-дневной рабочей неделей. А распоряжение о переносе рабочих дней всегда носит рекомендательный характер. Согласно Кодексу законов о труде Украины (КЗоТ), окончательное решение о переносе выходных и рабочих дней на предприятии принимает собственник или руководитель путем издания приказа или другого распорядительного документа.


 

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Автор: Руслана Горгола Источник фото: 24tv.ua, korrespondent.net
Теги: выходные праздники
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