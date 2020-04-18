В 2020 году кременчужан ждут 11 дополнительных выходных

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Нас ждет несколько выходных по три-четыре дня подряд

В этом году у кременчужан, как и у остальных украинцев, будет 11 дополнительных выходных дней:

1 января – Новый год (среда),

7 января – православное Рождество Христово (вторник),

8 марта – Международный женский день (воскресенье),

19 апреля – Пасха (воскресенье),

1 мая – Международный день труда (пятница),

9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне (суббота),

7 июня – День Святой Троицы (воскресенье),

28 июня – День Конституции Украины (воскресенье),

24 августа – День независимости Украины (понедельник),

14 октября – День защитника Украины (среда)

25 декабря – Рождество Христово по григорианскому календарю (пятница).

Правительство рекомендует работодателям предоставлять выходной своим сотрудникам в понедельник, если праздничные дни придутся на субботу или воскресенье.





Таким образом, выходными днями также будут понедельники 9 марта, 20 апреля, 11 мая, 8 июня, 29 июня.





Так, у украинцев на протяжении 2020 года будет несколько выходных по три-четыре дня подряд:

4-7 января,

7-9 марта,

18-20 апреля,

1-3 мая,

9-11 мая,

6-8 июня,

27-29 июня,

22-24 августа,

25-27 декабря.

Некоторые рабочие дни будут перенесены на выходные. Например, с понедельника 6 января на субботу 11 января.





Отметим, что такой график выходных рассчитан на работников с 5-дневной рабочей неделей. А распоряжение о переносе рабочих дней всегда носит рекомендательный характер. Согласно Кодексу законов о труде Украины (КЗоТ), окончательное решение о переносе выходных и рабочих дней на предприятии принимает собственник или руководитель путем издания приказа или другого распорядительного документа.



