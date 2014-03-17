6 Героїв АТО/ООС втратив Кременчук у 2019 році

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Кременчук за минулий рік втратив 6 військовослужбовців. На передових позиціях в зоні проведення Операції об’єднаних сил Кременчук вперше не поніс втрат. В тилу померло 6 бійців. За 6 років російсько-української війни Кременчук втратив близько 80 військовослужбовців.









Михайло Алишев

14 січня, кременчужани попрощалися з померлим захисником України АТОвцем Михайлом Алишевим (13.07.1984 р.н.). 34-річний кременчужанин помер 11 січня в лікарні «Кременчуцька». У Михайла Алишева залишилися матір, дружина й донька.





У 2015 році Михайло Алишев в складі 11-го окремого мотопіхотного батальйону «Київська Русь» служив у Донецькій та Луганській областях. Боєць у в/ч В2262 служив старшим солдатом, був стрілком. До війни Михайло працював на Крюківському вагонному заводі.





Геннадій Дон





27 лютого у Недогарках Кременчуцького району помер АТОвець Геннадій Дон. Геннадій Михайлович Дон - старшина, командир мінометного розрахунку. Народився 22 червня 1970 року у селі Недогарки Кременчуцького району, де закінчив середню школу. Строкову службу проходив у 1988-1989 роках в Нагірному Карабасі. Під час російсько-української війни записався добровольцем у військоматі і уже у серпні 2014 року був мобілізований до лав ЗСУ. До вересня 2015 року у складі 72 бригади виконував бойові завдання в районах Докучаєвська та Новотроїцького Донецької області.

Сергій Покотило





29 липня кременчужани попрощалися із заступником військового комісара начальника мобілізаційного відділення Кременчуцького військкомату майором Сергієм Покотилом. 53-річний кременчужанин помер від раку у військовому шпиталі у Харкові, 25 липня.





З перших днів мобілізації Сергій Іванович працював у Кременчуцькому військкоматі, на його плечі лягло прощання та спілкування з рідними загиблих кременчужан в російсько-українській війні.

Андрій Черкасов





3 грудня на 53 році життя помер старший лейтенант Черкасов Андрій В’ячеславович. Андрій був призваний по мобілізації на військову службу Кременчуцьким об’єднаним міським військовим комісаріатом 24 березня 2015 року. У 2016 році брав безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в районах проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей. Хвороба дістала бійця вже на рідній землі.

Віктор Рахнянський





25 грудня на 41 році життя пішов у вічність старший сержант в/ч А1546 Рахнянський Віктор Володимирович. Віктор Рахнянський 23.04.2015 був призваний по мобілізації на військову службу на підставі Указу Президента України від 14.01.2015 № 15. У 2015-2016 роках Віктор брав безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в районах проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей. Помер боєць при виконанні військової служби у м. Іванівка, Херсонської області. Прощання відбулося 28 грудня у Свято-Миколаївському соборі.





Леонід Горовий





25 грудня на 45 році життя пішов у вічність старший солдат Горовий Леонід Анатолійович. 05.04.2014 був призваний по мобілізації на військову службу на підставі Указу Президента України від 17.03.2014 № 303. У 2014 році Леонід брав безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в районах проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей. Тяжка хвороба забрала життя Леоніда вже на рідній землі.