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Надзвичайні новини

У Кременчуці затримали чоловіків, які намагалися украсти кабель

Сьогодні, 15:34 Переглядів: 658 Коментарів: 1

 

Ймовірних крадіїв очікував спільник на автомобілі з ознаками наркосп'яніння

Сьогодні вранці, близько 5.00, на спецлінію 102 повідомили про те, що на вулиці Гвардійський пошкоджено комунікаційний кабель. На території двору інспектори помітили чоловіків, що намагались забрати із собою моток кабелю. Також у дворі було авто Renault Kangoo. При появі службового транспорту вказаний автомобіль почав рух та намагався покинути місце події, - повідомляє патрульна поліція Кременчука. Підозрюють, що ці чоловіки діяли спільно.


 


На місце виїхали співробітники Кременчуцького відділу поліції. Надалі слідчі встановлюватимуть деталі та надаватимуть правову кваліфікацію.


До того ж, 40-річний водій Renault Kangoo мав ознаки наркотичного сп'яніння. Від проходження огляду на стан наркотичного сп'яніння у наркодиспансері останній відмовився у присутності двох свідків. Після чого на водія складено протокол за ч. 1 ст.130 КУпАП (керування у стані сп'яніння).

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: кабель пьяный водитель

Коментарі: 1

2 529
ИМХО:
Сьогодні, 15:58

Полиция начала активно работать... Наверное приближается переатестация.

blush


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