Мерія Кременчука вимагає відшкодування за допомогу Світловодську в запуску тепла

Мерія Кременчука хоче отримати відшкодування за допомогу Світловодську в запуску тепла на початку опалювального сезону 2019-2020 років.
Нагадаємо, минулий опалювальний сезон у Світловодську розпочався зі значним запізненням та з численними аваріями на теплових мережах. У місті був оголошений надзвичайний стан, усувати аварії допомагали й кременчуцькі комунальники КП «Теплоенерго», КП «Кременчукводоканал» компанії «Місто для людей. Кременчук».
Під час засідання виконкому 5 травня міський голова Віталій Малецький дав доручення департаменту ЖКГ підготувати листи на адреси міської ради Світловодська та голови Кіровоградської ОДА з проханням відшкодувати прямі матеріальні витрати кременчуцьких підприємств. За його словами, керівництво Кіровоградської області раніше обіцяло відшкодування з резервного фонду.