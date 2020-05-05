Мерія Кременчука вимагає відшкодування за допомогу Світловодську в запуску тепла

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 1 119 Коментарів: 4

У виконкомі сподіваються на гроші з резервного фонду Кіровоградської області

Мерія Кременчука хоче отримати відшкодування за допомогу Світловодську в запуску тепла на початку опалювального сезону 2019-2020 років.





Нагадаємо, минулий опалювальний сезон у Світловодську розпочався зі значним запізненням та з численними аваріями на теплових мережах. У місті був оголошений надзвичайний стан, усувати аварії допомагали й кременчуцькі комунальники КП «Теплоенерго», КП «Кременчукводоканал» компанії «Місто для людей. Кременчук».





Під час засідання виконкому 5 травня міський голова Віталій Малецький дав доручення департаменту ЖКГ підготувати листи на адреси міської ради Світловодська та голови Кіровоградської ОДА з проханням відшкодувати прямі матеріальні витрати кременчуцьких підприємств. За його словами, керівництво Кіровоградської області раніше обіцяло відшкодування з резервного фонду.



