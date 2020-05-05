Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 05.05.2020 11:00
Підтверджені:
Україна12697
Кременчук85
Хворі:
Україна10506
Кременчук73
Вилікувалось:
Україна1875
Кременчук10
Померло:
Україна316
Кременчук2
Кременчук

Мерія Кременчука вимагає відшкодування за допомогу Світловодську в запуску тепла

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 1 119 Коментарів: 4

 

У виконкомі сподіваються на гроші з резервного фонду Кіровоградської області

Мерія Кременчука хоче отримати відшкодування за допомогу Світловодську в запуску тепла на початку опалювального сезону 2019-2020 років.


Нагадаємо, минулий опалювальний сезон у Світловодську розпочався зі значним запізненням та з численними аваріями на теплових мережах. У місті був оголошений надзвичайний стан, усувати аварії допомагали й кременчуцькі комунальники КП «Теплоенерго», КП «Кременчукводоканал» компанії «Місто для людей. Кременчук».


Під час засідання виконкому 5 травня міський голова Віталій Малецький дав доручення департаменту ЖКГ підготувати листи на адреси міської ради Світловодська та голови Кіровоградської ОДА з проханням відшкодувати прямі матеріальні витрати кременчуцьких підприємств. За його словами, керівництво Кіровоградської області раніше обіцяло відшкодування з резервного фонду.


За фактом зриву опалювального сезону у Світловодську відкрили кримінальну справу
0
Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: Пресслужба мерії Кременчука
Теги: Світловодськ опалювальний сезон комунальники

Коментарі: 4

48
Piton78:
Сьогодні, 15:32

От мер у нас шустрий вже й в резервній фонд Кіровоградської області встиг зазирнути! І на розсаді розуміється і на резервних фондах і на друкарській справі! Кругом де пахне бабосиками!


16 1
1 232
inattentive:
Сьогодні, 15:40

Перевел соседскую бабушку через дорогу, помог поднести ей сумки до квартиры , сбегал в магазин купил и принес ей еще продуктов. Теперь вот ,составил смету по оказанным услугам и думаю позвонить ее детям или внукам чтобы со мной расчитались.flushed


10 0
2 529
ИМХО:
Сьогодні, 15:56

Виталька, он как Хутин Пуйло. Сначала дал гуманитарку Италии, потом кричит - "мы вам помогли, теперь снимите санкции!" 

Ох и жидок!

smile

Виталька, помощь бывает безвозмездной (как говорила сова в известном мультфильме), а бывает ультимативная. Её по большей части используют барыги (и весь сброд нажывающийся на людском горе)... и террористы.

К какой категории относишся себя ты?!

 


15 0
164
sergey.kovalenko:
Сьогодні, 17:19

Ничего себе безвозмездно, в том Светловодске столько работы проделовалось. Там же никогда ничего не менялось. Сколько прорывов было устранено, сколько труб поменяно и явно не за деньги Светловодска.


0 0

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх