Грозовая неделя: в Кременчуге дожди будут идти каждый день

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4 мая «ТелеграфЪ» сообщал о предупреждении синоптиков по поводу грозы с градом. Град, правда, обошёл город стороной, зато гром и молнии кременчужане услышали и увидели. И на этом природа не собирается останавливаться: по прогнозам погодных порталов Sinoptik и Gismeteo, обильные дожди с грозами не оставят Кременчуг аж до конца рабочей недели и прекратятся лишь на выходных.









Обратите внимание, что Gismeteo обещает короткий перерыв от мокрой погоды только в субботу, 9 мая, а потом в воскресенье, 10 мая, и на следующей неделе возобновление дождей в нашем городе.



