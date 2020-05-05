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Грозовая неделя: в Кременчуге дожди будут идти каждый день

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 1 422 Коментарів: 2

Осадки закончатся только на выходных

4 мая «ТелеграфЪ» сообщал о предупреждении синоптиков по поводу грозы с градом. Град, правда, обошёл город стороной, зато гром и молнии кременчужане услышали и увидели. И на этом природа не собирается останавливаться: по прогнозам погодных порталов Sinoptik и Gismeteo, обильные дожди с грозами не оставят Кременчуг аж до конца рабочей недели и прекратятся лишь на выходных.



Обратите внимание, что Gismeteo обещает короткий перерыв от мокрой погоды только в субботу, 9 мая, а потом в воскресенье, 10 мая, и на следующей неделе возобновление дождей в нашем городе.


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Автор: Катерина Турубара
Теги: погода прогноз весна гроза дождь

Коментарі: 2

122
X-YZ:
Сьогодні, 14:50

Чирикать - не мешки ворочать.

 

Гисметеоризм и синоптег - адовые сайты, которые чуть меньше, чем постоянно, с большой долей вероятности обещают не совсем то, что стоило бы ожидать от погоды.


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іван.о:
Сьогодні, 15:45

НА САЙТАХ ХОРОШО ВЧЕРАШНЕЮ ПОГОДУ ПОСМОТРЕТЬ


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