Кременчужан просять утриматися від відвідування меморіалу «Вічно живим» на 9 травня

Правоохоронці посилено патрулюватимуть протягом вихідних в місті
На 9 травня кременчужан прохають відмовитися від відвідування меморіалу «Вічно живим». Таку позицію висловив на засіданні оперативного штабу в мерії сьогодні, 5 травня, заступник начальника відділу превенції Кременчуцького відділу поліції Дмитро Кисельов. Правоохоронець нагадав, що заборонено проводити масові заходи.
Керівник патрульної поліції Олександр Борзенко зазначив, що планують відправляти піші патрулі на «шашличні» місця під час вихідних протягом 9-11 травня.