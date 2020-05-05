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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Кременчужан просять утриматися від відвідування меморіалу «Вічно живим» на 9 травня

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 745 Коментарів: 2

Правоохоронці посилено патрулюватимуть протягом вихідних в місті

На 9 травня кременчужан прохають відмовитися від відвідування меморіалу «Вічно живим». Таку позицію висловив на засіданні оперативного штабу в мерії сьогодні, 5 травня, заступник начальника відділу превенції Кременчуцького відділу поліції Дмитро Кисельов. Правоохоронець нагадав, що заборонено проводити масові заходи.


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Керівник патрульної поліції Олександр Борзенко зазначив, що планують відправляти піші патрулі на «шашличні» місця під час вихідних протягом 9-11 травня.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин День Победы

Коментарі: 2

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hunter:
Сьогодні, 15:59

Вопрос для тех кто издал карантинные правила.

Какая разница если человек выйдет 9 мая к памятнику(соблюдая дистанцию) или 11 мая будет гулять по парку,скверу?

Что решат эти 3 дня??

 

Тех кому будет интересно на толпу, можна будет посмотреть после открытия рынков так где то в 10 часов.


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gansit:
Сьогодні, 17:34

Цитата: hunter

Вопрос для тех кто издал карантинные правила.

Какая разница если человек выйдет 9 мая к памятнику(соблюдая дистанцию) или 11 мая будет гулять по парку,скверу?

Что решат эти 3 дня??

 

Тех кому будет интересно на толпу, можна будет посмотреть после открытия рынков так где то в 10 часов.

Вот где маразм.

З 12 травня їздити по Кременчуку можна буде без спецперепусток, але за гроші. Про це 5 травня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації повідомив мер Кременчука Віталій Малецький. В транспорт людей пускатимуть по кількості сидячих місць в салоні за умови дотримання масочного режиму.
Больше читайте тут: https://www.telegraf.in.ua/kremenchug/10085956-z-12-travnja-jizditi-po-kremench
uku-mozhna-bude-bez-specperepustok-ale-za-groshi.html


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