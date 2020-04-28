Без ветеранів, але з покладанням квітів: як вшанують пам'ять загиблих у Другій світовій війні

Сегодня, 12:31 Просмотров: 684

9 травня у Кременчуці відзначать відповідно до встановлених правил карантину. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.





75-річчя перемоги над нацизмом у Другій світовій війні у Кременчуці планують відзначити скромно, відповідно до прийнятих на державному рівні вимог карантину.





- Коронавірус вніс свої корективи, тому ні святкових мітингів, ні заходів за участю ветеранів у місті цього року не планують. І робиться це насамперед задля самих ветеранів, аби зберегти їхнє здоров’я, адже саме люди похилого віку першими знаходяться у зоні ризику. Звичайно, міська влада обов’язково привітає ветеранів, але виключно в індивідуальному порядку, - йдеться у повідомленні.





Планують покладання квітів до братських могил, пам’ятних місць, могил героїв, але участь у покладанні візьме мінімальна кількість людей і відбуватимуться вони з дотриманням карантинних вимог. 9 травня представники міської влади і ветеранських організацій в обмеженій кількості вшанують подвиг загиблих у роки Другої світової війни хвилиною мовчання та покладуть квіти до підніжжя меморіалу Вічно Живим.





Усіх кременчужан, особливо ветеранів, людей похилого віку просять з розумінням віднестися до подібного формату святкування Дня Перемоги, дотримуватися правил карантину, особистої безпеки, адже найголовніше наразі – зберегти здоров’я своє і своїх рідних.