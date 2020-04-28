Байкер показал «прохват» по Кременчугу на 160-ти

В относительно новой для кременчужан социальной сети TikTok обнаружилось видео, снятое одним из городских байкеров, когда он ездил по проспекту Свободы (от электростанции до дворца «КрАЗ»). Видео загрузил пользователь @my_moto_life ещё в 2019 году. Назвал он его «небольшой прохват по городу #160».
По ходу «покатушек», байкер успел поездить наперегонки, а также засветиться перед тремя патрульными автомобилями.
Даже не думайте это повторять, а то можете попасть к нам в рубрику «Происшествия».
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