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Кременчуг, Дураки & Дороги

Байкер показал «прохват» по Кременчугу на 160-ти

Сегодня, 13:03 Просмотров: 3 477 Комментариев: 12

 

Даже не думайте это повторять!

В относительно новой для кременчужан социальной сети TikTok обнаружилось видео, снятое одним из городских байкеров, когда он ездил по проспекту Свободы (от электростанции до дворца «КрАЗ»). Видео загрузил пользователь @my_moto_life ещё в 2019 году. Назвал он его «небольшой прохват по городу #160».



По ходу «покатушек», байкер успел поездить наперегонки, а также засветиться перед тремя патрульными автомобилями.

 

Даже не думайте это повторять, а то можете попасть к нам в рубрику «Происшествия».

3
Автор: solod Источник видео: @my_moto_life (TikTok)
Теги: мотоциклист байкер Дураки и дороги

Комментарии: 12

358
evgeniys:
Сегодня, 13:11

Найти, оштрафовать так что б год бензин не смог покупать, идиот.


52 1
108
Чувааак:
Сегодня, 13:25

батьки вже оградку заказали?


35 0
2 124
evil:
Сегодня, 13:37

Это не байкер. Это хруст.


27 1
332
Pereselenets:
Сегодня, 13:48

Из-за него пойдет на зону водитель, который не успеет среагировать на эту комету...


25 0
253
Kumako:
Сегодня, 14:04

Это идиот, а не байкер. Жаль что с собой же заберет кого-то, если полиция не вычислит и не заберет права на годиков так пять со штрафом чтоб и не захотелось больше летать.


26 1
3
Andrew45654:
Сегодня, 14:18

Мені цікаво - чому "байкер"? Напишіть - наприклад ненормальний на мотоциклі. За що це добрево називати байкером? Їжу на мотоциклі, моя дружина їздить на мотоциклі, мої друзі їздять на мотоциклі, і НІКОЛИ не дозволяємо собі ризикувати життям оточуючих.   

І питання до копів...  

 


32 0
11
gray cardinal:
Сегодня, 14:22

Советую для подобных наездников в поисках эгоистичной дозы адреналина выбирать площадку аэродромов или дорог, с наименьшим трафиком. Если к собсвенной жизни вы безразличны, рискуя обменять ее на каплю кайфовых ощущений, то старайтесь сохранить других людей, уважая их спокойсвие за рулем и дома, не демонстрируя свои лошадиные силы ревущим мотором в черте города. 
Берегите себя и остальных, гонщики! 


16 0
2 516
ИМХО:
Сегодня, 14:29

У меня вопрос к дятлу снявшему видео... А не задумывался ты, неуважаемый, что произошло, если бы любой из впереди едущих автомобилей решил перестроиться влево?!

Одним словом - дятел, ибо описать модель поведения этой субстанции реальным словом на букву "Д" не пропустит админ.


26 0
114
Kremen.Club:
Сегодня, 14:44

Цитата: ИМХО

У меня вопрос к дятлу снявшему видео... А не задумывался ты, неуважаемый, что произошло, если бы любой из впереди едущих автомобилей решил перестроиться влево?!

Одним словом - дятел, ибо описать модель поведения этой субстанции реальным словом на букву "Д" не пропустит админ.

 

Был бы ливер и похороны в закрытом гробу.


8 1
29
Малыш:
Сегодня, 15:30

А потом слюни по всем соцсетям с просьбами собрать денежки на лечение!


13 0
572
VsegdaProtiv:
Сегодня, 15:51

подписан канал телеграм, в чём сложность "принять" и вжарить по-полной?


7 0
1 506
Marshall:
Сегодня, 17:39

Вот так едешь себе с разрешенной скоростью в потоке, смотришь периодчески по зеркалам, чтоб понимать, что происходит вокруг... тут тебе нужно совершить маневр перестроения, включаешь поворотник, бегло пробегаешься по зеркалам (почему бегло? да потому, что пару секунд назад уже смотрел), руль в сторону и бац, а хруст уже под твоей машиной или в дереве на обочине... а потом килограммы валерианки, седые волосы, суд, срок...
а вот если бы такой хруст не был биомусором и думал хотя бы за своих родственников, которые будут горькими слезами за ним убиваться, то может и не творил бы такой д****зм на дороге!
Сам лично знаю нескольких байкеров (не путать с хрустами) которые могут отчудить (хоть и не приветствую такого), но я не разу не видел их "чудачеств", чтоб была вероятность подвергнуть опасности кого-либо кроме себя...


3 0

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Дураки & Дороги:

Проект газеты Кременчугский ТелеграфЪ, который призван поднять общественность для решения насущных дорожных проблем (светофоры, знаки, разметка, ремонт дорог, освещение, конфликтные ситуации с полицией и другими службами) и, естественно, вместе будем "журить" нарушителей ПДД.

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