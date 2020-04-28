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У Кременчуці біля автовокзалу зіштовхнулися легковик та мотоцикл

Сегодня, 13:32 Просмотров: 1 688 Комментариев: 7

 

Мотоцикліста оглядають лікарі

На вулиці Театральній сьогодні, 28 квітня, сталась ДТП за участі авто Volkswagen Passat та мотоцикла ZHEJIANG. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.


На місці обставини встановлюють патрульні поліцейські, водія мотоцикла оглядають лікарі.

0
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: ДТП мотоциклист

Комментарии: 7

332
Pereselenets:
Сегодня, 13:49

Минус 1


21 8
253
Kumako:
Сегодня, 13:59

Цитата: Pereselenets

Минус 1

Не переживай, сейчас будет не только один минус к твоему коментарию.


1 13
2 516
ИМХО:
Сегодня, 14:22

Почему то не удивлён.

Ждём комментарий специалиста по шведским автомобилям.


2 2
789
AMD:
Сегодня, 14:28

А зачем медикам было вообще осматривать хруста ? Пассат не сильно пострадал ?


9 0
528
LYuSIYa:
Сегодня, 15:51

Не розумію, чому поліція нічого не робить? Зараз в усіх повинні бути з собою документи. Штрафувати пішоходів, цих клятих велосипердистів. Золоте дно! Хоч так до порядку привчити.


2 4
8
колобок:
Сегодня, 16:37

Цитата: LYuSIYa

Штрафувати пішоходів, цих клятих велосипердистів. Золоте дно!

Штрафи за подібне не такі вже й завеликі. От якби учасники пригод були б без масок….


1 0
1 506
Marshall:
Сегодня, 17:42

Цитата: колобок
Цитата: LYuSIYa

Штрафувати пішоходів, цих клятих велосипердистів. Золоте дно!

Штрафи за подібне не такі вже й завеликі. От якби учасники пригод були б без масок….

в том то и проблема... водителям уже раз 10 поднимали штрафы, а пешеходам НИРАЗУ! как было 17грн так и остаётся, а если бы за переход в неположенном месте или на красный сигнал светофора влепили бы пару раз хотя бы по 510грн, то в следующий раз этот суицидник 100 раз подумал бы прежде чем нарушать ПДД!


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