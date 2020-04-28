У Кременчуці біля автовокзалу зіштовхнулися легковик та мотоцикл

Сегодня, 13:32 Просмотров: 1 688 Комментариев: 7

На вулиці Театральній сьогодні, 28 квітня, сталась ДТП за участі авто Volkswagen Passat та мотоцикла ZHEJIANG. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.





На місці обставини встановлюють патрульні поліцейські, водія мотоцикла оглядають лікарі.