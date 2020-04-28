У Кременчуці біля автовокзалу зіштовхнулися легковик та мотоцикл

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Мотоцикліста оглядають лікарі
На вулиці Театральній сьогодні, 28 квітня, сталась ДТП за участі авто Volkswagen Passat та мотоцикла ZHEJIANG. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.
На місці обставини встановлюють патрульні поліцейські, водія мотоцикла оглядають лікарі.
Минус 1
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Почему то не удивлён.
Ждём комментарий специалиста по шведским автомобилям.
А зачем медикам было вообще осматривать хруста ? Пассат не сильно пострадал ?
Не розумію, чому поліція нічого не робить? Зараз в усіх повинні бути з собою документи. Штрафувати пішоходів, цих клятих велосипердистів. Золоте дно! Хоч так до порядку привчити.
Штрафувати пішоходів, цих клятих велосипердистів. Золоте дно!
Штрафи за подібне не такі вже й завеликі. От якби учасники пригод були б без масок….
Штрафувати пішоходів, цих клятих велосипердистів. Золоте дно!
в том то и проблема... водителям уже раз 10 поднимали штрафы, а пешеходам НИРАЗУ! как было 17грн так и остаётся, а если бы за переход в неположенном месте или на красный сигнал светофора влепили бы пару раз хотя бы по 510грн, то в следующий раз этот суицидник 100 раз подумал бы прежде чем нарушать ПДД!