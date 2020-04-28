Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 28.04.2020 10:00
Підтверджені:
Україна9410
Кременчук63
Хворі:
Україна8179
Кременчук53
Вилікувалось:
Україна992
Кременчук9
Померло:
Україна239
Кременчук1
Кременчуг

На травневі свята у Кременчуці «шашличні» місця пильнуватимуть правоохоронці

Сегодня, 12:02 Просмотров: 1 413 Комментариев: 5

У мерії Кременчука прохають утриматися від пікніків на природі

На цьому тижні вихідні у кременчужан почнуться вже у п'ятницю, 1 травня. Тож сьогодні, 28 квітня, на засіданні оперативного штабу в мерії обговорювали, як не допустити «шашличні» компанії у Кременчуці.


Міський голова Віталій Малецький дав доручення правоохоронцям розробити графік чергування так званих «рибних» місць вздовж берегової лінії річок, на яких полюбляють відпочивати містяни. До патрулювання цих місць також планують залучати й «Муніципальну варту» та громадські формування. Крім того, пильнуватимуть й кременчуцькі парки.


Мер звернувся з проханням утриматися від пікніків на природі. Заборона не стосується відпочинку на території приватного господарства.

3
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: вихідні шашлыки карантин

Комментарии: 5

21
Piton78:
Сегодня, 12:42

Ну щеб на приватні господарства зазіхнули цікаво що б почули у відповідь! 


10 3
277
Чopний Kiт:
Сегодня, 13:45

Заборона не стосується відпочинку на території приватного господарства
Цитата: Piton78

Ну щеб на приватні господарства зазіхнули цікаво що б почули у відповідь! 

Хорошо жить в частном секторе!

И никаких проблем с прогулками, шашлыками и тп.

Вышел во двор, шашлыков намангалил, свежим воздухом подышал...


8 2
87
marinochka__30:
Сегодня, 15:30

да,теперь ещё больше стимула на преобретение частного дома!:)

 


1 5
147
sergey.kovalenko:
Сегодня, 15:34

Наша семья запланировала шашлыки на 13 мая! Уже досидим этот карантин!


1 5
126
Grinenko:
Сегодня, 15:53

Самый адекватный вариант это выехать со своей семьей в лес, на свежий воздух. И главное по дальше от людей. Мы на дачу к родителям собрались. 


0 3

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх