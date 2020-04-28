На травневі свята у Кременчуці «шашличні» місця пильнуватимуть правоохоронці

Сегодня, 12:02 Просмотров: 1 413 Комментариев: 5

У мерії Кременчука прохають утриматися від пікніків на природі

На цьому тижні вихідні у кременчужан почнуться вже у п'ятницю, 1 травня. Тож сьогодні, 28 квітня, на засіданні оперативного штабу в мерії обговорювали, як не допустити «шашличні» компанії у Кременчуці.





Міський голова Віталій Малецький дав доручення правоохоронцям розробити графік чергування так званих «рибних» місць вздовж берегової лінії річок, на яких полюбляють відпочивати містяни. До патрулювання цих місць також планують залучати й «Муніципальну варту» та громадські формування. Крім того, пильнуватимуть й кременчуцькі парки.





Мер звернувся з проханням утриматися від пікніків на природі. Заборона не стосується відпочинку на території приватного господарства.