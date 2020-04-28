Три сценарії виходу транспорту з карантину озвучили на штабі у Кременчуці

Сегодня, 11:45 Просмотров: 400 Комментариев: 1

Три сценарії відновлення роботи громадського транспорту в Кременчуці озвучили на штабі з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації. Керівник управління транспорту Руслан Івашина розповів про три варіанти виходу з карантину, проте остаточне рішення буде прийнято ближче до 12 травня.









Перший «червоний» сценарій передбачає перевезення за спеціальними перепустками, як зараз, з дотриманням маскового режиму та кількості місць. Проте кількість транспорту зменшать, адже обмежена кількість коштів з міського бюджету.

сценарій передбачає перевезення за спеціальними перепустками, як зараз, з дотриманням маскового режиму та кількості місць. Проте кількість транспорту зменшать, адже обмежена кількість коштів з міського бюджету. «Жовтий» сценарій - транспорт працює в режимі спецперевезень протягом всього дня. Перепустки надаватимуть по категоріям, здійснюється перевезення виключно працівників підприємств, установ та організацій (відповідно до рішення уряду). Оплата проїзду здійснюється відповідно до діючих тарифів (2 грн - тролейбус, 6 грн - маршрутка). Є обмеження — пільги не надаються.

спецперевезень грн грн «Зелений» сценарій передбачає роботу транспорту у звичному режимі, в тому числі пільгових категорій. Перевезення здійснюється у масках та з дотриманням кількості місць перевезень (відповідно до рішення уряду: всі сидячі або 50% пасажиромісткості).

За словами міського голови Віталія Малецького, вирішальною стане ситуація із захворюванням на коронавірус в місті та рішення Кабміну.