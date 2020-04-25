Уряд України оприлюднив чіткий план виходу з карантину

Сегодня, 10:24 Просмотров: 1 916 Комментариев: 4

Його реалізація може початися 11 травня за умови сприятливої епідситуації та матиме 5 етапів

Уряд України оприлюднив чіткий план виходу нашої країни з карантину. Він буде складатися з п'яти етапів, перший з яких має розпочатися з 11 травня (за умови сприятливої епідситуації).





Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що, базуючись на цифрах і розрахунках Національної академії наук України, є підстави говорити про те, що зростання приросту хворих, яке можна назвати наступним піком, очікується з 3 по 8 травня.





- З 11 травня, я сподіваюся, ми розпочнемо перший етап виходу з карантину, коли ми послабимо певні обмеження, починаючи з можливості відвідувати парки, сквери. Дамо дозвіл на роботу магазинів оптової і роздрібної торгівлі непродовольчими товарами тощо, – сказав очільник уряду.





За його словами, другий етап виходу з карантину – це той, коли почне знижуватися рівень захворюваності і почнуть вивільнятися від хворих медичні заклади.





- Третій, четвертий і п'ятий етапи – це фактично завершення карантину. Крім цього є так звані червоний, помаранчевий, жовтий, зелений рівні – це коли ми зможемо розумними заходами управляти в тих точках, де виникають спалахи. Це окремі території, міста, області, райони, – сказав Денис Шмигаль.





Він також повідомив, що вже є розуміння того, як поетапно буде запускатися громадський транспорт та з якими обмеженнями Україні доведеться жити:





- Це так звана «економіка недоторканості»: соціальна дистанція, засоби індивідуального захисту і, відповідно, ті обмеження, в яких ми живемо вже сьогодні і будемо змушені жити в цьому році точно, можливо й в наступному.