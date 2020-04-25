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Кременчуг, Украина, Мир, Коронавірус / Карантин

Уряд України оприлюднив чіткий план виходу з карантину

Сегодня, 10:24 Просмотров: 1 916 Комментариев: 4

 

Його реалізація може початися 11 травня за умови сприятливої епідситуації та матиме 5 етапів

Уряд України оприлюднив чіткий план виходу нашої країни з карантину. Він буде складатися з п'яти етапів, перший з яких має розпочатися з 11 травня (за умови сприятливої епідситуації).


Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що, базуючись на цифрах і розрахунках Національної академії наук України, є підстави говорити про те, що зростання приросту хворих, яке можна назвати наступним піком, очікується з 3 по 8 травня.


- З 11 травня, я сподіваюся, ми розпочнемо перший етап виходу з карантину, коли ми послабимо певні обмеження, починаючи з можливості відвідувати парки, сквери. Дамо дозвіл на роботу магазинів оптової і роздрібної торгівлі непродовольчими товарами тощо, – сказав очільник уряду.


За його словами, другий етап виходу з карантину – це той, коли почне знижуватися рівень захворюваності і почнуть вивільнятися від хворих медичні заклади.


- Третій, четвертий і п'ятий етапи – це фактично завершення карантину. Крім цього є так звані червоний, помаранчевий, жовтий, зелений рівні – це коли ми зможемо розумними заходами управляти в тих точках, де виникають спалахи. Це окремі території, міста, області, райони, – сказав Денис Шмигаль.


Він також повідомив, що вже є розуміння того, як поетапно буде запускатися громадський транспорт та з якими обмеженнями Україні доведеться жити:


- Це так звана «економіка недоторканості»: соціальна дистанція, засоби індивідуального захисту і, відповідно, ті обмеження, в яких ми живемо вже сьогодні і будемо змушені жити в цьому році точно, можливо й в наступному.
1
Автор: Катерина Турубара Источник фото: kmu.gov.ua
Теги: карантин уряд план

Комментарии: 4

115
Trevak:
Сегодня, 10:41

Такое ощущение что у них в консультантах Лёня космос.smile Или они такое курят,шо нам и не снилось.


12 2
3 658
zzzzzz:
Сегодня, 11:16

Цитата: Trevak
Лёня космос.
хуже, там писюнковий злоій заправляє, то нє Льоня...то вава


8 5
571
VsegdaProtiv:
Сегодня, 12:03

Это называется "Взагали по загалям"... Всё и ничего толком. Промышленность-то как будет запускаться? Потому что на этапе внедрения первого этапа снятия ограничений, пойдёт ровно обратный процесс - лавинообразный рост заболеваемости из-за того, что люди банально соскучившись друг за другом будут устраивать массовки и посещать различные заведения общепита... короче *опка надолго((


4 1
3 658
zzzzzz:
Сегодня, 12:13

Цитата: VsegdaProtiv
Промышленность-то как будет запускаться?
а что из промышленности остановлено?


2 0

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