Куда горздрав потратил деньги, выделенные на борьбу с коронавирусом

Сегодня, 09:55 Просмотров: 1 685 Комментариев: 8

Кременчугское здравоохранение уже потратило на борьбу с коронавирусом 4 млн 758 тыс. грн. Это бюджетные деньги. Тратить их начали с 13 марта текущего года. Об этом сообщил руководитель горздрава Максим Середа, отвечая на вопросы депутата Пиддубной.



В указанную сумму вошли 958 тыс. грн, взятых из бюджета медицинской отрасли, и 3 млн 800 тыс. грн дополнительно из городского бюджета.



Руководитель горздрава назвал наиболее крупные траты:





1 млн 701 тыс. грн ушли на выплату повышенных зарплат медикам, непосредственно занимавшихся диагностикой и лечением пациентов с Covid-19. Медики получили по 3 должностных оклада (300% оклад). Деньги им выплатили из городского бюджета, потому что обещанные на эти цели средства из госбюджета всё ещё не пришли.





1 млн 898 тыс. грн потратили на приобретение средств индивидуальной защиты для медиков, а также на дезсредства и закупку медикаментов для лечения пациентов с подозрением на Covid-19. В приоритете – детская больница, больница «Кременчугская» и первая больница им. Богаевского. Это больницы, предназначенные для лечения пациентов с Covid-19.





280 тыс. грн израсходованы на горячее питание для медиков, которые борются с Covid-19 и работают круглосуточно или в ночные смены.





678 тыс. грн израсходовано на ремонт и оборудование городской ПЦР-лаборатории. Эта сумма постоянно изменяется, т. к. в ходе ремонта возникают новые проблемы, которые нужно решать.





Также руководитель горздрава сообщил, что часть денег использована на запуск кислородной станции для инфекционного отделения больницы «Кременчугской» и на ремонт на втором этаже в здании инфекционного отделения.



Сумма затрат на борьбу с коронавирусом, озвученная руководителем горздрава, неокончательная, она ежедневно меняется. 23 апреля на сессии горсовета депутаты приняли решение ещё добавить денег кременчугским медучреждениям для борьбы с Covid-19. Кому и сколько – об этом в следующих материалах.