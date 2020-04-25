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Топ новость, Кременчуг, Здоровье, Коронавірус / Карантин

Куда горздрав потратил деньги, выделенные на борьбу с коронавирусом

Сегодня, 09:55 Просмотров: 1 685 Комментариев: 8

 

Платили врачам, покупали маски и еду

Кременчугское здравоохранение уже потратило на борьбу с коронавирусом 4 млн 758 тыс. грн. Это бюджетные деньги. Тратить их начали с 13 марта текущего года. Об этом сообщил руководитель горздрава Максим Середа, отвечая на вопросы депутата Пиддубной.


В указанную сумму вошли 958 тыс. грн, взятых из бюджета медицинской отрасли, и 3 млн 800 тыс. грн дополнительно из городского бюджета.


Руководитель горздрава назвал наиболее крупные траты:


1 млн 701 тыс. грн ушли на выплату повышенных зарплат медикам, непосредственно занимавшихся диагностикой и лечением пациентов с Covid-19. Медики получили по 3 должностных оклада (300% оклад). Деньги им выплатили из городского бюджета, потому что обещанные на эти цели средства из госбюджета всё ещё не пришли.


1 млн 898 тыс. грн потратили на приобретение средств индивидуальной защиты для медиков, а также на дезсредства и закупку медикаментов для лечения пациентов с подозрением на Covid-19. В приоритете – детская больница, больница «Кременчугская» и первая больница им. Богаевского. Это больницы, предназначенные для лечения пациентов с Covid-19.


280 тыс. грн израсходованы на горячее питание для медиков, которые борются с Covid-19 и работают круглосуточно или в ночные смены.


678 тыс. грн израсходовано на ремонт и оборудование городской ПЦР-лаборатории. Эта сумма постоянно изменяется, т. к. в ходе ремонта возникают новые проблемы, которые нужно решать.


Также руководитель горздрава сообщил, что часть денег использована на запуск кислородной станции для инфекционного отделения больницы «Кременчугской» и на ремонт на втором этаже в здании инфекционного отделения.


Сумма затрат на борьбу с коронавирусом, озвученная руководителем горздрава, неокончательная, она ежедневно меняется. 23 апреля на сессии горсовета депутаты приняли решение ещё добавить денег кременчугским медучреждениям для борьбы с Covid-19. Кому и сколько – об этом в следующих материалах.

4
Автор: Лариса Артеменко
Теги: коронавирус бюджетные деньги Covid 19 зарплата медиков ПЦР лаборатория Кременчуг

Комментарии: 8

115
Trevak:
Сегодня, 10:06

Ну что сказать "молодцы",дез средств купили ,а скок не купили?


1 1
3 658
zzzzzz:
Сегодня, 10:10

а вот те маски, которые гуманитаркой прилетают из Китая, их раздают или продают? на сколько говорит понятие гуманитарная помощь, их должны раздавать, чего то не наблюдается такое...Что на это зеленые человечки скажут? это уже бизнес на крови, или еще просто барыжничество зекоманды?


15 3
268
stronzo:
Сегодня, 11:09

Особенно "весело" читать на упаковках респираторов "Микрон": г.Кременчуг, ул.Г.Жадова 3.

Которые при цене 11.9 в прошлом году сегодня продаются от 100 и выше.

Это все, что нужно знать о наших городских властях и о цене их слов.


8 0
3 658
zzzzzz:
Сегодня, 11:21

Цитата: stronzo
о наших городских властях
Респиратор Микрон с клапаном FFP-2 Цена 10.02 ₴, а сейчас от 100 грн везде-это надо знать не только о городских властях. а о властях страны, которые обещали недопустить спекуляции на таких товарах....кого наказали? кого посадили? где гуманитарка, которую должны раздавать а не продавать? Клован вава обосрались, где только смогли...да и там где не смогли тоже....


6 1
3 237
Daniel Mroz:
Сегодня, 11:37

Цитата: zzzzzz
.кого наказали? кого посадили?

В парках регулярно складають протоколи, на вулиці без масок ловлять. Ну ще можуть за продажу конверта протокол скласти. Оце і всі потуги поліцаїв. Їх половину треба розігнати, разом з іншими борцунами з корупцією. Нічого все одно не зміниться, відбудеться просто перерозподіл потоків. Так нах ще цих дармоїдів утримувати за рахунок бюджету?


3 0
3 658
zzzzzz:
Сегодня, 11:43

Цитата: Daniel Mroz
відбудеться просто перерозподіл потоків
воно вже рік відбувається, але тим виборцям,що вибрали цю зелену гидоту, вже все одно-вони свою справу зробили та замовкли....


0 1
142
sergey.kovalenko:
Сегодня, 11:48

Та какая может быть гуманитарка, если с госбюджета даже на 3х кратные зарплаты не выделили, которые сами же и установили...такой вот сюрприз для горбюджетов


1 2
118
Grinenko:
Сегодня, 12:40

С приходом короновируса хоть ремонт стали делать в больнице, а то ещё бы фиг знает сколько тянули. 


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