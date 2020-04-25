Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 25.04.2020 11:00
Підтверджені:
Україна8125
Кременчук60
Хворі:
Україна7142
Кременчук50
Вилікувалось:
Україна782
Кременчук9
Померло:
Україна201
Кременчук1
Кременчуг, Коронавірус / Карантин

В Україні вже більше 8000 хворих на коронавірусну інфекцію

Сегодня, 09:32 Просмотров: 1 818

 

Станом на ранок 25 квітня 782 пацієнти одужали

Станом на 9.00 25 квітня в Україні зафіксовано 8125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 201 летальний, 782 пацієнти одужали. За добу виявили 478 нових випадків. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 377 випадків;
  • Волинська область — 212 випадки;
  • Дніпропетровська область — 240 випадків;
  • Донецька область — 27 випадків;
  • Житомирська область — 337 випадків;
  • Закарпатська область — 286 випадків;
  • Запорізька область — 171 випадок;
  • Івано-Франківська область — 700 випадків;
  • Кіровоградська область — 306 випадків;
  • м. Київ — 1159 випадків;
  • Київська область — 519 випадків;
  • Львівська область — 317 випадків;
  • Луганська область — 28 випадків;
  • Миколаївська область — 103 випадки;
  • Одеська область — 183 випадки;
  • Полтавська область — 169 випадків;
  • Рівненська область — 483 випадки;
  • Сумська область — 94 випадки;
  • Тернопільська область — 565 випадків;
  • Харківська область — 125 випадків;
  • Херсонська область — 79 випадків;
  • Хмельницька область — 66 випадків;
  • Чернівецька область — 1308 випадків;
  • Черкаська область — 249 випадків;
  • Чернігівська область — 22 випадки.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус карантин статистика

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