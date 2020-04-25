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Происшествия, Полтавщина

На Полтавщині лікарку судили за те, що вона провокувала паніку під час карантину

Сегодня, 08:52 Просмотров: 2 026 Комментариев: 5

 

На жінку склали адміністративний протокол за допис у Фейсбуці

У Миргороді поліція склала адміністративний протокол на лікарку центральної районної лікарні Аліну Шаніну, яка поширила у соцмережі Фейсбук інформацію про нестачу захисних засобів у лікарні. Про це зняли сюжет на ТСН. Жінку звинувачують у тому, що вона провокувала панічні настрої у суспільстві під час карантину.


1 квітня лікарка розмістила на своїй сторінці відео блогера, який розповідав про брак масок та рукавиць у місті.


- Я працюю в лікарні, і оскільки це зачіпало тему лікарні, я хотіла його зберегти на своїй сторінці, щоб потім передивитися, – пояснила вона.


Майже за місяць Аліні Шаніній зателефонував дільничний та повідомив, що на неї надійшла скарга і треба скласти протокол. У протоколі зазначили наступне:


Розмістила відео з неправдивою та неперевіреною інформацією сумнівного змісту. Може викликати панічні настрої серед інших користувачів соцмережі.


Як повідомив начальник відділу комунікації поліції Полтавської області Юрій Сулаєв, матеріали були надані від Служби безпеки України.


- Надані матеріали від СБУ на те, що це є порушенням кодексу України про адмінправопорушення – поширення неправдивих чуток. На підставі цих матеріалів поліцейські в межах своїх повноважень склали адмінпротокол, – сказав він.


Наразі саме відео досі знаходиться у відкритому доступі та зібрало приблизно 4,5 тисяч репостів. Втім, якщо жінку визнають винною, їй доведеться сплатити штраф у 170 грн та 420 грн судового збору.


2
Автор: Катерина Турубара Источник видео: ТСН
Теги: врач фейсбук админпротокол карантин

Комментарии: 5

78
Yuri:
Сегодня, 09:15

Не понимаю. Ведь под такое определение (Може викликати панічні настрої серед інших користувачів соцмережі) подходят многие "карантинные" статьи почти во всех СМИ...  


28 1
3 237
Daniel Mroz:
Сегодня, 09:19

На Полтавщині лікарку судили

Якщо вказуєте судили, то дайте посилання на реєстр судових рішень. 


11 2
4 800
КАПУША:
Сегодня, 09:57

Очманіти! Перетворити Україну в рашку... Ну, що, 73%, задоволені? 


9 6
3 237
Daniel Mroz:
Сегодня, 10:05

Цитата: КАПУША
Перетворити Україну в рашку..

Да , це їх методи за репости в тюрми садити. 

що це є порушенням кодексу України про адмінправопорушення – поширення неправдивих чуток.

А от цікаво , якщо в суді цей протокол розвалиться, то дільничний на Сулаєва складе протокол за поширення чуток, що лікар вчинила правопорушення? До речі може хто не знав, цю статтю про чутки ввели комуністи в 1990 р, коли в них жопа почала горіти, щоб пресувати своїх політичних опонентів. Штраф тоді вони встановили не малий, в 300 рублів. Отак і живем


4 1
115
Trevak:
Сегодня, 10:10

Цитата: Daniel Mroz

Цитата: КАПУША
Перетворити Україну в рашку..

Да , це їх методи за репости в тюрми садити. 

що це є порушенням кодексу України про адмінправопорушення – поширення неправдивих чуток.

А от цікаво , якщо в суді цей протокол розвалиться, то дільничний на Сулаєва складе протокол за поширення чуток, що лікар вчинила правопорушення? 

Если с этим дело не прокатит,они ее обвинят в торговле наркоседержащими препаратами.


2 0

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