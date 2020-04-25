На Полтавщині лікарку судили за те, що вона провокувала паніку під час карантину

У Миргороді поліція склала адміністративний протокол на лікарку центральної районної лікарні Аліну Шаніну, яка поширила у соцмережі Фейсбук інформацію про нестачу захисних засобів у лікарні. Про це зняли сюжет на ТСН. Жінку звинувачують у тому, що вона провокувала панічні настрої у суспільстві під час карантину.
1 квітня лікарка розмістила на своїй сторінці відео блогера, який розповідав про брак масок та рукавиць у місті.
Майже за місяць Аліні Шаніній зателефонував дільничний та повідомив, що на неї надійшла скарга і треба скласти протокол. У протоколі зазначили наступне:
Як повідомив начальник відділу комунікації поліції Полтавської області Юрій Сулаєв, матеріали були надані від Служби безпеки України.
Наразі саме відео досі знаходиться у відкритому доступі та зібрало приблизно 4,5 тисяч репостів. Втім, якщо жінку визнають винною, їй доведеться сплатити штраф у 170 грн та 420 грн судового збору.