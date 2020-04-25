На Полтавщині лікарку судили за те, що вона провокувала паніку під час карантину

Сегодня, 08:52 Просмотров: 2 026 Комментариев: 5

На жінку склали адміністративний протокол за допис у Фейсбуці

У Миргороді поліція склала адміністративний протокол на лікарку центральної районної лікарні Аліну Шаніну, яка поширила у соцмережі Фейсбук інформацію про нестачу захисних засобів у лікарні. Про це зняли сюжет на ТСН. Жінку звинувачують у тому, що вона провокувала панічні настрої у суспільстві під час карантину.





1 квітня лікарка розмістила на своїй сторінці відео блогера, який розповідав про брак масок та рукавиць у місті.





- Я працюю в лікарні, і оскільки це зачіпало тему лікарні, я хотіла його зберегти на своїй сторінці, щоб потім передивитися, – пояснила вона.





Майже за місяць Аліні Шаніній зателефонував дільничний та повідомив, що на неї надійшла скарга і треба скласти протокол. У протоколі зазначили наступне:





Розмістила відео з неправдивою та неперевіреною інформацією сумнівного змісту. Може викликати панічні настрої серед інших користувачів соцмережі.





Як повідомив начальник відділу комунікації поліції Полтавської області Юрій Сулаєв, матеріали були надані від Служби безпеки України.





- Надані матеріали від СБУ на те, що це є порушенням кодексу України про адмінправопорушення – поширення неправдивих чуток. На підставі цих матеріалів поліцейські в межах своїх повноважень склали адмінпротокол, – сказав він.





Наразі саме відео досі знаходиться у відкритому доступі та зібрало приблизно 4,5 тисяч репостів. Втім, якщо жінку визнають винною, їй доведеться сплатити штраф у 170 грн та 420 грн судового збору.



