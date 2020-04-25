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Кременчуг

В воскресенье Кременчуг ожидают резкое похолодание и дожди

Сегодня, 08:14 Просмотров: 2 977

 

В субботу синоптики прогнозируют сильный ветер, хоть и тёплую погоду

Погода в последние выходные апреля окажется очень переменчивой: в субботу будет тепло, но ветрено, а вот в воскресенье Кременчуг ожидает резкое похолодание и дожди.


 

По данным Sinoptik, суббота, 25 апреля, станет тёплым днём (воздух прогреется до +21°С) без осадков, однако с порывами ветра до 15-24 м/с. А вот в воскресенье, 26 апреля, Кременчуг настигнут значительное похолодание и проливные дожди, а дневная температура не поднимется выше +11°С.


 

Что касается Gismeteo, то этот погодный портал в субботу, 25 апреля, обещает переменную облачность и +20°С, а в воскресенье, 26 апреля, всего +10°С и дождь практически целый день. На протяжении всего уикенда будет держаться ветренная погода, со скоростью ветра до 18 м/с.


 

Ventusky также прогнозирует дождь в воскресенье, 26 апреля, а также сильные порывы ветра до 65 км/час, а суббота, 25 апреля, пройдёт без осадков, но окажется пасмурным днём. Что касается температурных показателей, то в субботу они будут колебаться в пределах от +11°С до +19°С, в воскресенье - от +6°С до +12°С.

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: fabulae.ru
Теги: погода прогноз похолодание дождь ветер весна

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