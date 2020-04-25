У Кременчуці ще дві людини захворіли на COVID-19: мати з 5-річною дитиною

Сегодня, 10:34 Просмотров: 3 392 Комментариев: 1

Сьогодні, 25 квітня, з Полтавської лабораторії надійшов 31 результат ПЛР-тестування, два з них виявилися позитивними - у Кременчуці захворіли мати і 5-річна дитина, які лежать на лікуванні у міській дитячій лікарні.





Як повідомили на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації, вони були контактними особами, їхнього батька/чоловіка (йому близько 40 років) ушпиталили до інфекційного відділення ЛІЛ «Кременчуцька» з підтвердженим діагнозом «COVID-19», у чоловіка пневмонія з тяжким перебігом хвороби.





Мати з дитиною мають легкі симптоми та перебувають в інфекційному боксі дитячої лікарні. У цій родині є також 9-річна дитина, по якій результати ПЛР-тестування ще очікуються.





Кременчужан продовжують перевіряти експрес-тестами на коронавірус, за останню добу їх зробили 10, один - позитивний (всього з початку карантину провели 327 таких тестів). На ПЛР-дослідження минулої доби відправили 67 результатів (загалом надіслали 470 аналізів, отримали 259, інші очікують).