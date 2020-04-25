У лікарнях Кременчука 44 людини лікується від пневмонії, п'ятеро - у тяжкому стані

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У Кременчуці 44 людини лікується на стаціонарі в лікарнях міста з пневмонією, у 5 з них тяжкий перебіг хвороби. Про це стало відомо 25 квітня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.





В інфекційному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька» лежить 34 пацієнти з пневмонією, троє у тяжкому стані (вчора було 5, але стан двох людей покращився, вони не потребують кисневої терапії). За останню добу до інфекційного відділення надійшло три людини, їхній стан здоров'я середнього ступеня тяжкості, у дитячу лікарню - двоє дітей з пневмонією, наразі маленьких пацієнтів там 9, тяжких хворих немає.





Протягом минулої доби зі скаргами на ГРВІ до лікарів звернулися 9 дорослих та 6 дітей, грип не реєструвався. Також виявили 3 пневмонії, які лікуватимуться амбулаторно, та виставили 3 підозри на коронавірусну хворобу.