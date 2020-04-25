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Уночі в Кременчуці чоловік напідпитку впав з мопеду під час руху

Сегодня, 11:30 Просмотров: 393 Комментариев: 1

 

Любитель п'яної двоколісної їзди допомоги не потребував

У ніч з 24 на 25 квітня у Кременчуці п'яний водій мопеду під час руху втратив рівновагу та впав на узбіччі дороги. Як повідомила пресслужба патрульної поліції міста, чоловіка виявили працівники роти ТОР на проспекті Лесі Українки під час нічної зміни.


Медичної допомоги горе-керманич не потребував. При спілкуванні з чоловіком поліцейські відчули в нього запах алкоголю та запропонували пройти освідування на стан сп’яніння, на що той категорично відмовився. Проте повідомив, що перед тим, як сісти за кермо, «хильнув» 200 грамів горілки.


На водія склали протокол за ст. 130 (керування в стані сп’яніння) КУпАП та постанову за ч. 2 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким т/з) КУпАП.

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: мопед пьяный за рулем полиция админпротокол

Комментарии: 1

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VsegdaProtiv:
Сегодня, 11:58

это электромопед. мощностью явно до 3 кВт. Никаких прав на его управление иметь на надо! Это развод ментовской. В первой же инстанции суда дело завернут. 


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