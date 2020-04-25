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Кременчуг, Культура, Кременчуг

Психлікарня, німецький літак часів Другої світової та любов: що кременчужанам почитати на карантині

Сегодня, 12:01 Просмотров: 234

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок

   

  

Деніел Кіз «Війни Міллігана»

Коли здається, що всі неприємності вже позаду, життя ставить перед Біллі нове випробування. На нього чекає курс лікування у психіатричній клініці для злочинців у Лімі. Це місце вважається справжнім пеклом на землі. Те, що коять з пацієнтами у цих стінах, має залишатися моторошною таємницею. Побиття та щоденні знущання – далеко не найжахливіше з того, що чекає на Біллі. Але він не такий, як інші хворі. Він має 24 особистості та безмежну волю до життя. 

Вера Фальски «Ни слова о любви»

Ставши відомою письменницею, Сабіна, здавалося дістала від життя все: шалений успіх, кіностудію, що чекає на її черговий шедевр для нової екранізації, відпустку на найкращих курортах. Але якщо не коханий чоловік, а ти сама купуєш собі каблучку з діамантом, підтримки чекаєш від підписників у «Фейсбуці», а не від доньки, і незмінну героїню своїх романів люто ненавидиш, - це зовсім не схоже на щастя. Коли особиста криза збігається з творчою – чекай біди!

   
  

Беар Гриллс «Призраки пропавшего рейса»

У хащах Амазонки знайдено німецький літак часів Другої світової. Вілл Джегер одержує замовлення на організацію експедиції. Але хтось намагається йому нашкодити: зникають люди, техніка виходить з ладу, хтось переслідує його команду в джунглях. Вілл навіть уявити не може, яку таємницю приховує розбитий літак і як вона пов'язана з минулим його родини…
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Автор: Руслана Горгола
Теги: книги библиотека

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