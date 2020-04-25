Психлікарня, німецький літак часів Другої світової та любов: що кременчужанам почитати на карантині

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
|
|
Деніел Кіз «Війни Міллігана»
Коли здається, що всі неприємності вже позаду, життя ставить перед Біллі нове випробування. На нього чекає курс лікування у психіатричній клініці для злочинців у Лімі. Це місце вважається справжнім пеклом на землі. Те, що коять з пацієнтами у цих стінах, має залишатися моторошною таємницею. Побиття та щоденні знущання – далеко не найжахливіше з того, що чекає на Біллі. Але він не такий, як інші хворі. Він має 24 особистості та безмежну волю до життя.
|
Вера Фальски «Ни слова о любви»
Ставши відомою письменницею, Сабіна, здавалося дістала від життя все: шалений успіх, кіностудію, що чекає на її черговий шедевр для нової екранізації, відпустку на найкращих курортах. Але якщо не коханий чоловік, а ти сама купуєш собі каблучку з діамантом, підтримки чекаєш від підписників у «Фейсбуці», а не від доньки, і незмінну героїню своїх романів люто ненавидиш, - це зовсім не схоже на щастя. Коли особиста криза збігається з творчою – чекай біди!
|
Беар Гриллс «Призраки пропавшего рейса»
У хащах Амазонки знайдено німецький літак часів Другої світової. Вілл Джегер одержує замовлення на організацію експедиції. Але хтось намагається йому нашкодити: зникають люди, техніка виходить з ладу, хтось переслідує його команду в джунглях. Вілл навіть уявити не може, яку таємницю приховує розбитий літак і як вона пов'язана з минулим його родини…