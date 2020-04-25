Кожну зміну кременчуцьким медикам «швидкої» робитимуть ПЛР-тести на коронавірусну хворобу

Сегодня, 12:38 Просмотров: 1 108 Комментариев: 2

У Кременчуці кожній зміні медиків станції екстреної медичної допомоги щоденно робитимуть аналізи на ПЛР-дослідження на коронавірусну інфекцію. Про це говорили на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації у мерії.





Вчора, 24 квітня, зробили 22 аналізи на ПЛР-тестування і сьогодні, 25 квітня, продовжуватимуть брати біологічний матеріал.



За словами мера Віталія Малецького, причина інфікування медиків «швидкої» коронавірусом у Кременчуці - це транспортування з одного медзакладу в інший хворої на COVID-19 жінки. Медики знали про те, що везуть хвору та були у засобах індивідуального захисту.





- Десь, можливо, була якась проблема в індивідуальному захисті. Можливо, треба покращити дезінфекцію транспортного засобу, можливо, вона була зроблена неякісно і якісь залишкові фактори вплинули на те, що люди захворіли, - прокоментував Малецький і додав, що з цим питанням розбираються фахівці.



До речі, 24 квітня станція швидкої допомоги Кременчука отримала герметичну капсулу-бокс для безпечного транспортування інфікованих хворих БІО-БОКС 20060 від кременчуцької компанії-розробника «Креатив-агромаш».





Начальник управління охорони здоров'я Максим Середа прокоментував, що бокс - це зразок, який ще треба відпрацювати, бо є питання по його вазі (він важить 16 кг), і якщо бригада «швидкої» складається з одних жінок, їм буде важко транспортувати людину у такій капсулі.





І ще одна проблема: у такому боксі не є можливим транспортувати пацієнта по сходах у будинку, його все одно доведеться виводити з під'їзду, а потім поміщати у бокс.





- Але він дуже буде в нагоді, коли важкохворого пацієнта перевозити, наприклад, в Полтаву. Тобто коли медичні працівники повинні знаходитися в кабіні автомобіля поряд з пацієнтом годину-півтори, то, звичайно, їм в нагоді буде такий бокс. Або перевезення пацієнтів між лікарнями, - сказав пан Середа і про переваги виробу від кременчуцьких підприємців.



Коли бригади швидкої допомоги попрацюють з цією капсулою, перевезуть у ній 10-15 пацієнтів, вони нададуть відгуки та пропозиції, що можна в ній покращити.



Також Максим Середа зазначив, що після транспортування інфікованої людини капсулу тричі обробляють такими ж дезінфікуючими засобами, як і кабіну машини швидкої допомоги.