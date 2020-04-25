Кожну зміну кременчуцьким медикам «швидкої» робитимуть ПЛР-тести на коронавірусну хворобу

Начальник управління охорони здоров'я Максим Середа прокоментував функціонал герметичної капсули для транспортування інфікованих хворих, яку отримала станція швидкої допомоги нашого міста
У Кременчуці кожній зміні медиків станції екстреної медичної допомоги щоденно робитимуть аналізи на ПЛР-дослідження на коронавірусну інфекцію. Про це говорили на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації у мерії.
Вчора, 24 квітня, зробили 22 аналізи на ПЛР-тестування і сьогодні, 25 квітня, продовжуватимуть брати біологічний матеріал.
За словами мера Віталія Малецького, причина інфікування медиків «швидкої» коронавірусом у Кременчуці - це транспортування з одного медзакладу в інший хворої на COVID-19 жінки. Медики знали про те, що везуть хвору та були у засобах індивідуального захисту.
До речі, 24 квітня станція швидкої допомоги Кременчука отримала герметичну капсулу-бокс для безпечного транспортування інфікованих хворих БІО-БОКС 20060 від кременчуцької компанії-розробника «Креатив-агромаш».
Начальник управління охорони здоров'я Максим Середа прокоментував, що бокс - це зразок, який ще треба відпрацювати, бо є питання по його вазі (він важить 16 кг), і якщо бригада «швидкої» складається з одних жінок, їм буде важко транспортувати людину у такій капсулі.
І ще одна проблема: у такому боксі не є можливим транспортувати пацієнта по сходах у будинку, його все одно доведеться виводити з під'їзду, а потім поміщати у бокс.
Коли бригади швидкої допомоги попрацюють з цією капсулою, перевезуть у ній 10-15 пацієнтів, вони нададуть відгуки та пропозиції, що можна в ній покращити.
Також Максим Середа зазначив, що після транспортування інфікованої людини капсулу тричі обробляють такими ж дезінфікуючими засобами, як і кабіну машини швидкої допомоги.