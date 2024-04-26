Кабмін ухвалив зберегти фіксовану ціну на світло для населення до кінця травня

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 79

Кабінет Міністрів України ухвалив зберегти фіксований тариф на світло для населення до кінця травня. Про це сьогодні, 26 квітня, у своєму телеграм-каналі повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, положення про покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку буде продовжено до 31 травня. Фіксований тариф, відповідно, також діятиме як мінімум до кінця весни. Наразі ж побутові споживачі сплачують 2,64 грн за кіловат електроенергії.

Шмигаль додав, що раніше Кабмін затвердив постанову, яка зберігає пільгову ціну на газ для постачальників тепла та гарячої води до кінця літа.

Нагадаємо, нещодавно Уряд прогнозував можливе зростання цін на електроенергію — тариф на світло хоітли прирівняти до собівартості на його виробництво. Пов’язували це із атаками РФ на енергосистему України та нестачею коштів на її відновлення.