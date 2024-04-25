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Ціна на газ для домогосподарств залишиться незмінною ще на рік — «Нафтогаз»

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 258

 

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» продовжила дію тарифного плану «Фіксований» ще на рік, керуючись діючим мораторієм на підняття цін. Кубометр газу для клієнтів компанії й надалі коштуватиме 7,96 грн (з ПДВ)

Чинна ціна газу для українських домогосподарств залишиться незмінною ще щонайменше на один рік, повідомила 23 квітня компанія «Нафтогаз».

— Нафтогаз діє в національних інтересах. В умовах війни та складної ситуації в економіці ми маємо підтримати українців. Нагадаю, що наша компанія забезпечує газом понад 12 млн сімей. І всім їм ми наразі гарантуємо наявність ресурсу та фіксовану ціну на рік уперед, — наголосив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» забезпечує газом 12,4 млн українських домогосподарств. Усі ці клієнти отримують блакитне паливо відповідно до річного тарифного плану «Фіксований». Період дії тарифу складає: з 1 травня 2024 року до 30 квітня 2025 року включно.

Нагадаємо, що невдовзі в Україні може зрости ціна на електроенергію — Уряд хоче прирівняти тариф на світло до собівартості на його виробництво.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: ціна на газ тарифи
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