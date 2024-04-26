Яка на сьогодні ситуація з підвищенням енергоефективності у Кременчуці

Сьогодні, 19:22 Переглядів: 82

Покращення енергоефективності у громадських будівлях орієнтовно мають завершити до кінця 2024 року

Сьогодні до роботи комунального підприємства «Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія» (КМЕК), яка опікується енергоефективністю закладів освіти і медицини, у депутатів та самого міського голови є ряд питань і зауважень. Адже, зокрема, ремонти на деяких об’єктах розпочалися ще 7 років тому. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо під час засідання сесії міської ради 26 квітня.

За словами нової очільниці КМЕК Лариси Прокопенко, наразі «виконуються роботи на заміну віконних укосів в гімназії № 31 та виконуються роботи по упорядженню віконних укосів в пологовому будинку». На прохання міського голови Кременчука Віталія Малецького назвати орієнтовні строки завершення робіт між ним та керівницею підприємства Ларисою Прокопенко склався наступний діалог:

— … Тому що «виконуються роботи»… я чув про дніпропетровські бригади, які сюди приїдуть і все зроблять. Ну це вже анекдот.

— Три бригади завернуто на блокпостах.

— Це як?

— На блокпостах забрали ТЦК у воєнкомат.

— Це новий анекдот. А скільки доїхало, можна спитати?

Втім, керівниця КМЕК заявила, що роботи щодо покращення енергоефективності у Кременчуцькому перинатальному центрі ІІ рівня мають завершити через 2 тижні, тобто приблизно 15 травня. У Віталія Малецького також виникли питання і до встановлення рекуператорів у дитячих садках, які мають знизити втрати і при цьому отримувати свіже повітря без втрати тепла у приміщенні.

— Чого рекуператори ставлять догори ногами? — запитав міський голова.

Лариса Прокопенко пообіцяла опрацювати це питання.

У керівниці КМЕК депутати запитали про кількість коштів, сплачених банку за користування кредитом, скільки місто має сплатити у майбутньому, відкрите використання грошей, доцільність проведення робіт, адже деякі дитячі садочки в місті планують реорганізовувати.

Як вказано на сайті міської ради, Кременчук наразі використовує позику та грант Європейського банку реконструкції та розвитку і ще однією позикою від Фонду чистих технологій на реалізацію проєкту підвищення енергоефективності 38 дитячих садочків, 23 шкіл та 5 медзакладів міста.

Вартість проєкту складає 10 млн. євро. За словами начальниці підприємства, орієнтовно його мають завершити до кінця 2024 року.

Нагадаємо, у будівлі Кременчуцької гімназії №7 замінять вікна в рамках реконструкції з термомодернізацією.