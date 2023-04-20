У Кременчуцькій гімназії №7 замінять вікна за кошти міжнародних інвесторів

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На проєктно-кошторисну документацію виділили 550 тисяч грн з міського бюджету

У будівлі Кременчуцької гімназії №7, що на вулиці Пілотів, 41Б, проведуть реконструкцію з термомодернізацією – замінять вікна.

10 жовтня 2022 року вибухова хвиля пошкодила будівлю гімназії. І вона потрапила до переліку закладів освіти України, які можуть відновити зруйновані або пошкоджені будівлі унаслідок злочинних дій російської армії коштом міжнародних інвесторів.

Але для отримання коштів необхідно було виконати проєктно-кошторисну документацію за кошти бюджету Кременчуцької міської громади. Тому зі стабілізаційного фонду виділили кошти на виготовлення проєктно-кошторисної документації з проведенням експертизи по об’єкту «Реконструкція з термомодернізацією будівлі Кременчуцької гімназії №7» на суму 550 тисяч грн (рішення виконкому №132 від 27 січня 2023 року).