Де завтра не буде світла у Кременчуці

Адреси, за якими 21 квітня енергетики проводитимуть планові роботи
У п'ятницю, 21 квітня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 16.00
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
З 8.00 до 17.00
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- пров. Бахмацький, 1-20Б;
- вул. Карпенка-Карого, 2-15;
- вул. Кохнівська, 2/1-43;
- вул. Салганна, 3,5/1.
Через роботи при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:
- туп. 7-й Хорольський, 18;
- вул. Бетонна, 40-114;
- пров. Солдатський, 35-107/3;
- вул. Академіка Маслова, 32/15;
- вул. Миколи Гоголя, 10-21;
- вул. Ігоря Сердюка, 2А;
- вул. Коцюбинського, 4;
- вул. Перемоги, 42/8,50;
- вул. Софіївська, 2/50;
- вул. Богдана Хмельницького, 1Г.
У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:
- вул. Андріївська, 4-8/11, 5-18А;
- пров. Барковського, 13-26;
- вул. Зінаїди Тулуб, 21/10;
- вул. Локомотивна, 1А-30, 23А-38;
- вул. Межова, 1-26;
- вул. Новомежова, 2/1;
- вул. Переяславська, 2-37/10, 37/12;
- вул. Сержанта Мельничука, 12/37А;
- вул. Юрія Руфа, 45-63/1, 65А;
- вул. Лікаря Парнети, 1/27-35/2, 47;
- вул. Вадима Бойка, 1/31-12/13, 11-15Б, 24-26;
- вул. Лебедина,5-40/4;
- вул. Капітана Трусова, 5-40;
- вул. Єднання України, 8/6-23/1;
- пров. Ринковий, 1/13;
- пров. Володимира Кисельова, 2/3,6/4;
- вул. Майора Пугача, 16/16-36;
- просп. Свободи, 84;
- пров. Квітки Цісик, 19, 21, 21А;
- просп. Свободи, 92/17-120/25.
З 8.00 до 18:00
Через роботи при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу: