Де завтра не буде світла у Кременчуці

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У п'ятницю, 21 квітня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 16.00

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

вул. Троїцька, 30.

З 8.00 до 17.00

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

пров. Бахмацький, 1-20Б;

вул. Карпенка-Карого, 2-15;

вул. Кохнівська, 2/1-43;

вул. Салганна, 3,5/1.

Через роботи при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

туп. 7-й Хорольський, 18;

вул. Бетонна, 40-114;

пров. Солдатський, 35-107/3;

вул. Академіка Маслова, 32/15;

вул. Миколи Гоголя, 10-21;

вул. Ігоря Сердюка, 2А;

вул. Коцюбинського, 4;

вул. Перемоги, 42/8,50;

вул. Софіївська, 2/50;

вул. Богдана Хмельницького, 1Г.

У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

вул. Андріївська, 4-8/11, 5-18А;

пров. Барковського, 13-26;

вул. Зінаїди Тулуб, 21/10;

вул. Локомотивна, 1А-30, 23А-38;

вул. Межова, 1-26;

вул. Новомежова, 2/1;

вул. Переяславська, 2-37/10, 37/12;

вул. Сержанта Мельничука, 12/37А;

вул. Юрія Руфа, 45-63/1, 65А;

вул. Лікаря Парнети, 1/27-35/2, 47;

вул. Вадима Бойка, 1/31-12/13, 11-15Б, 24-26;

вул. Лебедина,5-40/4;

вул. Капітана Трусова, 5-40;

вул. Єднання України, 8/6-23/1;

пров. Ринковий, 1/13;

пров. Володимира Кисельова, 2/3,6/4;

вул. Майора Пугача, 16/16-36;

просп. Свободи, 84;

пров. Квітки Цісик, 19, 21, 21А;

просп. Свободи, 92/17-120/25.

З 8.00 до 18:00

Через роботи при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу: