У сквері ім. Бабаєва відновлять 1000 кв. метрів газонів, де витоптали траву

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Озеленювачі «Благоустрою Кременчука» звертаються до містян з проханням не дозволяти дітям бігати оновленим газоном

На цьому тижні озеленювачі КП «Благоустрій Кременчука» розпочали часткову реконструкцію газону у сквері ім. Олега Бабаєва. Про це повідомили у мерії Кременчука.

Реконструкцію проводять у місцях, де газонну траву витоптали. Комунальники планують відновити близько 1000 квадратних метрів ушкодженої поверхні. Підготують ґрунт, завезуть землю та посіють нову газонну траву «Шедоу», призначену спеціально для затінених місць. Вона дуже стійка до тіні від дерев, добре переносить недостатність води, відмінно підходить для посіву у парках і скверах, а також відрізняється красивим, насиченим смарагдовим кольором.

Озеленювачі «Благоустрою Кременчука» звертаються до містян з проханням не дозволяти дітям бігати оновленим газоном, щоб після завершення робіт дати можливість траві зійти та укріпитися.

Нагадаємо, у сквері Бабаєва висадили клени по 8680 гривень та груші по 11175 гривень.