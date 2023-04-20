На ремонт спортзалів у двох школах Кременчука виділили 1,8 мільйона

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Зі стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади виділили кошти на завершення капітальних ремонтів спортивних залів та спортивних роздягалень у Кременчуцькому ліцеї №4 «Кремінь», що на вулиці Університетській, 13, та у Кременчуцькій гімназії №26, що у провулку Джохара Дудаєва, 4. Відповідне рішення виконкому №266 від 10 лютого 2023 року ухвалили депутати Кременчуцької міської ради під час останнього засідання сесії.

Загалом на завершення цих ремонтів виділили 1 824 369 грн.