Чи працюватимуть надалі у Кременчуці школи, де виявили порушення пожежної безпеки

Сьогодні, 19:30 Переглядів: 217

Для того, щоб учні з 1 вересня могли вийти на очні заняття, у навчальних закладах мають встановити пожежні сигналізації, які коштують близько 1,5 млн грн

У Кременчуці через порушення пожежної безпеки під загрозу закриття потрапили 6 шкіл — ліцеї №4, 11, 17 та гімназії №7, 19, 31. Батьки почали бити на сполох, бо з 1 вересня (можливо) у місті розпочнеться очне навчання, а якщо школи не відкриються, багато дітей не зможуть повноцінно здобувати освіту.

Тому ми зателефонували у кілька навчальних закладів з переліку тих, у яких були проблеми з пожежною безпекою, щоб з'ясувати ситуацію.

Директорка Кременчуцького ліцею №4 «Кремінь» Тетяна Одерій наголосила, що інформація про закриття навчального закладу, який вона очолює, не відповідає дійсності, а судові справи тривають уже три роки — з 2020 року.

За її словами, рішення стосовно закриття ліцею не було прийняте судом, на навчальний заклад наклали штраф, який вже виплачений. Адміністрація ліцею подала апеляцію, аби суд скасував припис ДСНС щодо порушення пожежної безпеки, але її не задовольнили. Наразі у ліцеї №4 «Кремінь» вже усунули зауваження, які надійшли від ДСНС, залишилося встановити пожежну сигналізацію.

— Ми подавали (проєкт щодо пожежної сигналізації — ред.) вже давно, ще починаючи з 1 200 000 грн. Це було десь 10 років тому. Зараз це буде вже близько 2 млн грн (за встановлення — ред.), бо у нас два корпуси, — прокоментувала Тетяна Одерій.

Тетяна Лобан, директорка гімназії №19, також повідомила нам, що її школа не закрита. Та додала, що за рішенням суду треба припинити експлуатацію приміщення гімназії №19 з обов'язковим вимкненням електропостачання. Але адміністрація школи влітку 2022 року подала апеляцію і чекає рішення Другого апеляційного адміністративного суду, що у Харкові. Йдуть воєнні дії, у Харкові часті обстріли, тому цей процес дещо гальмується.

Через те, що адміністрація гімназії подала апеляцію на рішення суду першої інстанції, то рішення Полтавського окружного суду про закриття навчального закладу наразі не вступило в дію. Адміністративну справу за апеляційною скаргою гімназії №19 суд у Харкові розгляне 10 травня о 10.15.

— Оскільки у нас пункт незламності ще працює, то це є ті непереборні умови й причини, через які школу не можна закрити. З 24 березня пункт незламності перейшов у режим готовності до відкриття, якщо буде така потреба, — сказала директорка.

Тетяна Лобан розповіла, що у школу вже приходив фахівець та оглянув її, щоб скласти кошторис, скільки коштуватиме встановлення пожежної сигналізації. До вересня її повинні встановити.

У своєму дописі на фейсбук-сторінці гімназії №19 Тетяна Лобан заспокоїла батьків і запевнила, що школа працюватиме і надалі.

З Кременчуцьким ліцеєм №17 «Вибір» імені М.Г. Неленя дещо інша ситуація — 28 лютого Другий апеляційний адміністративний суд залишив без змін рішення Полтавського окружного адміністративного суду від 27 червня 2022 року про зупинення експлуатації будівлі навчального закладу до повного усунення порушень пожежної безпеки. Тобто ліцей може запрацювати лише після встановлення сигналізації.

Директорка ліцею №17 «Вибір» Валентина Марченко розповіла, що до школи вже на початку березня прибув підрядник та взяв технічні плани навчального закладу. До кінця квітня розроблять проєкт, а потім почнуться будівельні роботи, які планують завершити навіть раніше, ніж до 1 вересня.

У всі ці навчальні заклади йде набір дітей до першого класу, у ліцеях — до десятого, а з вересня, якщо буде очне навчання, директорки запевнили, що готові прийняти усіх учнів на навчання.

Щоб дізнатися, на якому етапі процес замовлення сигналізації для кременчуцьких шкіл, «Кременчуцький ТелеграфЪ» звернувся до директора департаменту освіти нашого міста Геннадія Москалика. Він повідомив, що департамент освіти направив лист на Кременчуцьку міську раду про виділення коштів на розробку проєктів і встановлення безпосередньо самої сигналізації у школах.

Перша заступниця директора департаменту з питань фінансово-господарської діяльності Світлана Михайленко прокоментувала «Телеграфу», що проблеми з пожежною сигналізацією є не лише у школах Кременчука, а й у громадах по всій Україні. Два роки тому міністр освіти й науки Лілія Гриневич приїжджала до Полтави, тоді керівники відділів освіти порушувати питання стосовно сигналізацій у школах. На 2022 рік була розроблена державна програма, яка передбачала державну субвенцію на ці цілі. Але через повномасштабне вторгнення росії в Україну ці кошти перенаправили на інші потреби — оборону країни, а отже тепер витрати на сигналізації лягли на плечі місцевого самоврядування.

— Зрозуміло, протягом 2-3 років ці кошти не будуть передбачені у державній субвенції, тому що треба буде відбудовувати державу, — зазначила вона.

Відповідно до вимог, у школах треба встановити дві системи — оповіщення й автоматичної пожежної сигналізації. На розробку проєктів необхідно 40-50 тисяч грн, на саме встановлення — близько 1-1,5 мільйона гривень, остаточна сума залежить від конкретної школи.

Кілька років тому у Кременчуці впроваджували проєкт «Безпечне місто», тоді разом з відеокамерами у деяких школах встановили й системи оповіщення (по суті вони подібні до радіо — гучномовці у приміщеннях, щоб учасники навчального процесу могли почути термінове повідомлення). Отже, у тих навчальних закладах, де системи оповіщення вже є, буде здешевлення проєктів, бо ці системи у кошторисі вже враховувати не треба буде.

Разом з тим, треба наголосити, що у деяких школах з'явилися укриття (наприклад, у ліцеї №4), тож їх теж треба буде охопити пожежною сигналізацією. За словами Світлани Михайленко, у школі №31 проєкт вже був повністю розроблений раніше. Але оскільки у цій школі тепер є сховище, треба буде вносити правки у цей проєкт.

Наразі фірма-проєктант обстежує школи, щоб створити необхідні проєкти. У департаменті освіти кажуть, що працюють над тим, щоб закінчити встановлення сигналізацій до 1 вересня, оскільки потім (можливо) розпочнеться очне навчання.

Крім того, якщо навчальні заклади відкриватимуться і прийматимуть учнів, то перед цим їх обстежить комісія, де будуть працівники ДСНС, які перш за все звертатимуть увагу на пожежні сигналізації.