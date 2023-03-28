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Рішеннями суду в Кременчуці залишаються закритими 5 шкіл: у ДСНС пояснили причини

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 613

 

Навчальні заклади досі закриті, бо не усунені виявлені порушення правил протипожежної безпеки

У Кременчуці діти досі навчаються у дистанційному режимі, і тому ані самі школярі, ані їх батьки поки не відчувають ще однієї проблеми, яка не вирішується з літа минулого року. Через виявлені Кременчуцьким районним управлінням ДСНС порушення правил пожежної безпеки, в Кременчуці були закрити до усунення виявлених недоліків 5 навчальних закладів середньої освіти. І виявлені порушення у цих школах досі не усунені.

Про це сьогодні, 28 березня, на ранковому брифінгу у Кременчуцькій районній військовій адміністрації розповів нещодавно призначений начальник районного управління ДСНС Олексій Стеценко.

— Школи були закриті через невідповідність нормам шляхів евакуації та відсутність у них автоматичної пожежної сигналізації. Рішеннями суду була підтверджена правомірність заборони на експлуатацію шкіл управлінням ДСНС. Проблеми з сигналізацією у цих школах досі не вирішені. Є норми закону, якими ми керуємося і до усунення виявлених недоліків ці навчальні заклади працювати не зможуть, — пояснив Олексій Стеценко.

На питання журналістів, він назвав школи, які досі закриті рішеннями суду. Це ліцеї №4, 11, 17 та гімназії №7, 19. Також оскаржується рішення по гімназії №31.

За словами Олексія Стеценка, судова справа щодо закриття ліцею №17 пройшла навіть касацію. Верховний суд України залишив у силі рішення суду першої інстанції щодо закриття школи до усунення недоліків, тобто підтвердив правильність дій ДСНС по їх закриттю.

На питання журналістів, скільки коштує обладнання школи пожежною сигналізацією Олексій Стеценко відповісти не зміг, зауваживши, що цим займаються приватні підприємства і для обладнання потрібно спочатку замовити проєкт.

Отже, головною причиною закриття 5 шкіл є відсутність у цих навчальних закладах автоматичної пожежної сигналізації. І проблема з їх закриттям мерія Кременчука протягом 9 місяців намагається вирішити шляхом оскарження рішень суду, замість закупівлі автоматичної пожежної сигналізації.

У Кременчуці рішенням суду закрили гімназію №19 та можуть закрити ще чотири школи
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Автор: Віктор Крук
Теги: ДСНС школи пожежна безпека судове рішення
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