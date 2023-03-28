Вчора у Кременчуці від COVID-19 померла літня жінка

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За день коронавірус виявили у 54 містян, серед яких 5 діток

27 березня у Кременчуці зареєстрували 54 нові випадки захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Захворіли:

21 жінка віком від 19 до 91 року;

28 чоловіків віком від 24 до 86 років;

2 дитини віком 1 і 6 років;

3 першого року життя.

45 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 9 — перебувають на стаціонарному лікуванні.

В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 38 пацієнтів.

Одужали 17 осіб.

На жаль, померла 75-річна жінка.

Всього з початку пандемії:

зареєстровано — 28 097

28 097 одужало — 27 114;

27 114; померло — 743.

Раніше ми писали, що у МОЗ заявили про збільшення в Україні кількості хворих на COVID-19 з ускладненнями.