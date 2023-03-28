Вчора у Кременчуці від COVID-19 померла літня жінка

27 березня у Кременчуці зареєстрували 54 нові випадки захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Захворіли:
45 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 9 — перебувають на стаціонарному лікуванні.
В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 38 пацієнтів.
Одужали 17 осіб.
На жаль, померла 75-річна жінка.
Всього з початку пандемії:
Раніше ми писали, що у МОЗ заявили про збільшення в Україні кількості хворих на COVID-19 з ускладненнями.
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