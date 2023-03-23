В Україні збільшується кількість хворих на COVID-19 з ускладненнями, — МОЗ

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 71

В Україні збільшується кількість хворих з ускладненнями коронавірусу, а більшість населення досі не зробила бустерне щеплення проти COVID-19. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України.

На цей час 15,5 млн осіб в нашій державі щеплені двома дозами, 3,1 млн осіб — першою бустерною дозою, і тільки понад 270 тис. осіб – двома бустерними дозами протиковідних вакцин.

— Вакцинація проти COVID-19 — єдиний спосіб вберегти себе від важкого перебігу захворювання, ускладнень та смерті. Бустер дуже важливий для того, щоб поновити та продовжити захист від коронавірусу — наголосили у МОЗ.

Omikron XBB.1.5

Референс-лабораторія з діагностики ВІЛ/СНІДу, вірусних та особливо небезпечних патогенів Центру громадського здоров'я МОЗ за результатом секвенування цього тижня майже тисячі зразків, підтвердила циркуляцію варіанту Omicron XBB.1.5 коронавірусу SARS-CoV-2 у переважній більшості областей країни:

Вінницька;

Волинська;

Дніпропетровська;

Житомирська;

Закарпатська;

Львівська;

Одеська;

Рівненська;

Сумська (де був перший пацієнт);

Тернопільська;

Харківська;

Чернівецька;

Чернігівська.

— В Україні зараз циркулюють штам Omicron та ще 10 підтипів вірусу SARS-CoV-2. Для нас ризикованою є ситуація появи та фіксація підтипу Omicron ХВВ 1.5, більш відомого як «Кракен». Для цього штаму характерна швидка передача інфекції від людини до людини. За умови постійного перебування в бомбосховищах, неможливості дотримуватися протиепідемічних норм — значно зростає ризик швидкого поширення інфекції та вірогідність того, що більше людей захворіють на коронавірусну хворобу. Аби запобігти ускладненням від захворювання, ми закликаємо українців вакцинуватися проти COVID-19. У нас наявні якісні, безпечні та ефективні вакцини, — розповів Ігор Кузін, заступник міністра — головний державний санітарний лікар.

Сьогодні людям як ніколи легко отримати щеплення — навіть не потрібно мати декларації з сімейним лікарем. Можна просто прийти до найближчого медзакладу або Центру вакцинації. Щеплення проти COVID-19 доступне для усього дорослого населення та дітей від 5 років.

— Вакцинація не гарантує, що вам вдасться уникнути інфікування. Проте вже доведено, що щеплення значно полегшує перебіг захворювання та знижує ризик виникнення ускладнень, які можуть бути критичними в умовах війни. Ми спостерігаємо стабільне зростання захворюваності на COVID-19 — близько 15 тисяч підтверджених випадків за минулий тиждень. Збільшується також кількість ушпиталених через COVID-19 і померлих — до 100 летальних випадків на тиждень. Серед них 85 % становлять люди віком від 65 років, які мали б пройти базовий курс вакцинації й отримати принаймні одне бустерне щеплення, — пояснив лікар-інфекціоніст Федір Лапій, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.

Нагадаємо, що 21 березня у Кременчуці зареєстрували 34 нові випадки захворювання на COVID-19, а протиковідне щеплення за день отримали 122 особи, серед яких 10 дітей.