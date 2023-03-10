Хто став новим очільником кременчуцьких рятувальників

Сьогодні, 09:06 Переглядів: 800

9 березня у Кременчуцькому районному управлінні ГУ ДСНС України у Полтавській області змінився очільник.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС, начальником призначили підполковника служби цивільного захисту Олексія Миколайовича Стеценка.

До призначення він також працював у Кременчуцькому районному управлінні заступником начальника відділу запобігання надзвичайних ситуацій, а до того 10 років — начальником міського сектору Горішніх Плавнів.

Походить Олексій із династії рятувальників — його батько також працював в пожежній охороні. Сам чоловік у Кременчуці навчався у школі №28, а потім здобув вищу освіту у Харкові.

Одружений, має дітей-школярів.