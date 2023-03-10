Хто став новим очільником кременчуцьких рятувальників

9 березня у Кременчуцькому районному управлінні ГУ ДСНС України у Полтавській області змінився очільник.
Як повідомили у пресслужбі ДСНС, начальником призначили підполковника служби цивільного захисту Олексія Миколайовича Стеценка.
До призначення він також працював у Кременчуцькому районному управлінні заступником начальника відділу запобігання надзвичайних ситуацій, а до того 10 років — начальником міського сектору Горішніх Плавнів.
Походить Олексій із династії рятувальників — його батько також працював в пожежній охороні. Сам чоловік у Кременчуці навчався у школі №28, а потім здобув вищу освіту у Харкові.
Одружений, має дітей-школярів.
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№ 9 від 2 березня 2023Читати номер