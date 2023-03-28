Схилившись на коліно, Кременчуччина попрощалася з військовим Ігорем Максютою, який загинув у Херсоні

Вчора, 28 березня, у Глобинській громаді попрощалися із військовим Ігорем Максютою. Загинув старший солдат 23 березня у бою за Україну, виявивши стійкість і мужність.
Ігор Максюта (1977 р.н.) житель с.Жуки вірно служив Україні ще з 2016 року. У січні 2016 року Ігор Миколайович підписав контракт зі Збройними Силами України. Служив у 56-й окремій мотопіхотній бригаді. Спочатку був водієм, згодом головним сержантом ремонтного взводу озброєння ремонтної роти. У січні 2019 року, по закінченню строку контракту, звільнився з військової служби. За 4 місяці військова справа знову покликала Ігоря Миколайовича взяти до рук зброю: у травні 2019 року чоловік вдруге підписав контракт. Службу проходив у військовій частині А1445 на посаді водія групи засобів виводу та евакуації роти спеціальної розвідки. Майже 7 років свого життя воїн присвятив військовій справі та служінню народу. Він захищав рідну землю від російських загарбників та оберігав наш спокій. 23 березня, в місті Херсон наш Герой потрапив під ворожий артилерійський обстріл…
— Немає прощення росії за кров, сльози й горе наших людей, нашої землі. Цих смертей не мало б бути. По всій країні гинуть люди, що ще мали б жити довго та щасливо.
Важко знайти слова, які б змогли зменшити біль, що переживають рідні, близькі та друзі загиблого. Глобинська громада низько схиляє голови в пошані перед пам’яттю бійця та розділяє біль непоправної втрати!
Дякуємо Ігорю за найбільшу жертву, свідомо віддану своїй державі. Жодна втрата не повинна стати марною! Ми не повинні дозволити нелюдському знищити людське. Не дозволимо темряві перемогти світло. Бо смерть перериває життя, але не перериває любові. Ми продовжуватимемо боротьбу до нашої Перемоги, — йдеться у повідомленні громади.
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