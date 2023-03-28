Схилившись на коліно, Кременчуччина попрощалася з військовим Ігорем Максютою, який загинув у Херсоні

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Вчора, 28 березня, у Глобинській громаді попрощалися із військовим Ігорем Максютою. Загинув старший солдат 23 березня у бою за Україну, виявивши стійкість і мужність.

Ігор Максюта (1977 р.н.) житель с.Жуки вірно служив Україні ще з 2016 року. У січні 2016 року Ігор Миколайович підписав контракт зі Збройними Силами України. Служив у 56-й окремій мотопіхотній бригаді. Спочатку був водієм, згодом головним сержантом ремонтного взводу озброєння ремонтної роти. У січні 2019 року, по закінченню строку контракту, звільнився з військової служби. За 4 місяці військова справа знову покликала Ігоря Миколайовича взяти до рук зброю: у травні 2019 року чоловік вдруге підписав контракт. Службу проходив у військовій частині А1445 на посаді водія групи засобів виводу та евакуації роти спеціальної розвідки. Майже 7 років свого життя воїн присвятив військовій справі та служінню народу. Він захищав рідну землю від російських загарбників та оберігав наш спокій. 23 березня, в місті Херсон наш Герой потрапив під ворожий артилерійський обстріл…