Пенсійний вік в Україні до 2028 року збільшиться на 5 років: кого з кременчужан це стосуватиметься

Наразі в Україні є три вікові градації виходу на пенсію: у 60, 63 та 65 років. Вік виходу на пенсію залежить від набутого страхового стажу. А вимоги до стажу для виходу на пенсію у 60 та 63 роки посилюватимуться протягом найближчих 5 років.
Як зазначають у Пенсійному фонді, варто перевірити на Пенсійному порталі свій страховий стаж. А після цього порахувати, скільки ще стажу можна заробити до 60 років. Якщо стажу вистачить, то можна розраховувати на пенсію з 60 років.
Щоб перевірити стаж в особистому кабінеті на Пенсійному порталі потрібно ліворуч вибрати розділ «Мій страховий стаж», де можна переглянути інформацію про свій страховий стаж та сплачені внески.
Отже, для виходу на пенсію в 60 років потрібно мати такий страховий стаж:
Якщо такого стажу немає і набрати його не вдасться, то є шанс вийти на пенсію у 63 роки. Для цього потрібно до свого 63-річчя заробити такий стаж (залежно від того року, коли виповниться 63):
Тим, у кого страхового стажу не вистачає, але він не менше 15 років, зможуть вийти на пенсію у 65 років. Тож для цієї категорії громадян пенсійний вік фактично збільшується на 5 років. А таких громадян з кожним роком буде ставати все більше.
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