Пенсійний вік в Україні до 2028 року збільшиться на 5 років: кого з кременчужан це стосуватиметься

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 827

У 60 років вийти на пенсію зможуть лише ті, хто має достатньо страхового стажу

Наразі в Україні є три вікові градації виходу на пенсію: у 60, 63 та 65 років. Вік виходу на пенсію залежить від набутого страхового стажу. А вимоги до стажу для виходу на пенсію у 60 та 63 роки посилюватимуться протягом найближчих 5 років.

Як зазначають у Пенсійному фонді, варто перевірити на Пенсійному порталі свій страховий стаж. А після цього порахувати, скільки ще стажу можна заробити до 60 років. Якщо стажу вистачить, то можна розраховувати на пенсію з 60 років.

Щоб перевірити стаж в особистому кабінеті на Пенсійному порталі потрібно ліворуч вибрати розділ «Мій страховий стаж», де можна переглянути інформацію про свій страховий стаж та сплачені внески.

Отже, для виходу на пенсію в 60 років потрібно мати такий страховий стаж:

у 2023-му – не менше 30 років;

у 2024-му – не менше 31 року;

у 2025-му – не менше 32 років;

у 2026-му – не менше 33 років;

у 2027-му – не менше 34 років;

у 2028-му – не менше 35 років.

Якщо такого стажу немає і набрати його не вдасться, то є шанс вийти на пенсію у 63 роки. Для цього потрібно до свого 63-річчя заробити такий стаж (залежно від того року, коли виповниться 63):

у 2023-му – від 20 до 30 років;

у 2024-му – від 21 до 31 року;

у 2025-му – від 22 до 32 років;

у 2026-му – від 23 до 33 років;

у 2027-му – від 24 до 34 років.

Тим, у кого страхового стажу не вистачає, але він не менше 15 років, зможуть вийти на пенсію у 65 років. Тож для цієї категорії громадян пенсійний вік фактично збільшується на 5 років. А таких громадян з кожним роком буде ставати все більше.